Жительница Режа дала дочери «матчество» вместо отчества

Жительница Режа Альмира Давлетханова назвала дочку в честь себя Мирой и дала ей своё «матчество» вместо отчества. Сейчас Мире Альмировне уже полгода. Свердловчанка рассказала, зачем пошла на такой необычный шаг.

— Мой папа — башкир, а мама — татарка, поэтому выбрали такое имя, — объяснила она E1.RU. — Хоть для этих национальностей это нормально, но в местном отделе ЗАГС регистрировать его отказывались, говорили, что нет такого имени. Родители всё-таки настояли. В детстве постоянно были проблемы. Моё имя не могли запомнить ни взрослые, ни дети, меня это очень раздражало, я злилась, что меня назвали именно так.

После школы девушка сократила имя до Мира, стала так всем представляться, но официально в паспорте его не меняла. Новые знакомые тоже удивлялись, но хотя бы запоминали. И только после 20 лет она начала ценить и любить своё имя, снова стала Альмирой.

— Полгода назад я родила дочку и тоже назвала её Мирой, — говорит Альмира. — Я решила рискнуть и дать ей отчество от своего имени, точнее «матчество». В графе «отец» у неё прочерк, я подумала: попробую, вдруг разрешат. А если нет, то уже тогда буду думать, какое отчество взять. Но разрешили. Теперь дочка — Мира Альмировна. Надеюсь, дочь так же, как и я сейчас, будет благодарна мне за необычное имя.

Юристы говорят, что по закону мать может выбирать любое отчество своему ребёнку, если отцовство не установлено. Но действовать нужно в интересах ребёнка.

— Согласно закону, в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено, а сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери, — прокомментировал E1.RU кандидат юридических наук, адвокат Кирилл Коньков. — Получается, можно представить отчества, образованные от имени матери, поскольку формальный запрет на это отсутствует, а какого-либо «перечня» или «реестра» отчеств быть не может (как и «реестра» имён). Но мать всегда должна руководствоваться исключительно интересами своего ребенка. А для него отчество, образованное от женского имени, может принести определенный дискомфорт. В таком случае есть вероятность, что орган ЗАГС откажет в записи отчества по имени матери. Исключения составят отчества по имени матери, идентичные отчествам по имени отца (Александрович, Евгеньевич, Юльевич и т. п.).

Кстати, имя Альмира так редко встречается в Реже, что наша героиня всего раз в жизни столкнулась со своей тезкой — кассиром в магазине. А в личном кабинете на сайте банка Альмиру недавно поблагодарили за уникальность и сообщили, что она единственный их клиент с такими Ф. И. О.

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