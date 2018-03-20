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Сколько мам в РТ получили пособие на первенца и сельский маткапитал?
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Сколько мам в РТ получили пособие на первенца и сельский маткапитал? 

АиФ Казань 12 часов назад
Фото: АиФ Казань
Для молодых мам в 2018 году ввели новые детские пособия и выплаты. Много ли семей в Татарстане реально смогли получить такую поддержку?
«Путинское» пособие на первенца с начала года назначили чуть больше, чем 160 мамам, хотя по прогнозам минтруда РТ в первый же год его могли бы получить около 4,6 тысячи семей с низкими доходами (пособие назначают, если доходы на одного члена семьи ниже, чем 1,5 прожиточного минимума).
Не настолько востребованными в РТ пока остаются и выплаты из средств материнского капитала, которые полагаются небогатым семьям, где вторые или последующие дети родились в этом году. По данным ПФР по РТ, к концу февраля заявления на такие выплаты подали всего три семьи.
Что касается «сельского маткапитала», появившегося в этом году, то на первенца его получили 76 женщин, а на третьего ребёнка — 19 мам.
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