Сколько мам в РТ получили пособие на первенца и сельский маткапитал?

Для молодых мам в 2018 году ввели новые детские пособия и выплаты. Много ли семей в Татарстане реально смогли получить такую поддержку?

«Путинское» пособие на первенца с начала года назначили чуть больше, чем 160 мамам, хотя по прогнозам минтруда РТ в первый же год его могли бы получить около 4,6 тысячи семей с низкими доходами (пособие назначают, если доходы на одного члена семьи ниже, чем 1,5 прожиточного минимума).

Не настолько востребованными в РТ пока остаются и выплаты из средств материнского капитала, которые полагаются небогатым семьям, где вторые или последующие дети родились в этом году. По данным ПФР по РТ, к концу февраля заявления на такие выплаты подали всего три семьи.

Что касается «сельского маткапитала», появившегося в этом году, то на первенца его получили 76 женщин, а на третьего ребёнка — 19 мам.