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Дизайнерская школьная форма от Полины Голубь
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Дизайнерская школьная форма от Полины Голубь 

Ezhikezhik.ru 10 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Полина Голубь — известный дизайнер, на счету которого множество модных показов и профессиональных наград. По признанию автора моделей, она старается создать такую одежду, в которой с удовольствием и комфортом ходил бы любой ребенок.
Платья, юбки, брюки, жакеты и пиджаки представлены на любой вкус — от строго деловых до романтичных (оборки, пышные рукава). Качество продукции модельер проверяет на собственном ребенке. Мастерская Полины Голубь шьет костюмы и для детских коллективов, а также возьмется разработать личный фирменный стиль.
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