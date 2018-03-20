Дизайнерская школьная форма от Полины Голубь

Полина Голубь — известный дизайнер, на счету которого множество модных показов и профессиональных наград. По признанию автора моделей, она старается создать такую одежду, в которой с удовольствием и комфортом ходил бы любой ребенок.

Платья, юбки, брюки, жакеты и пиджаки представлены на любой вкус — от строго деловых до романтичных (оборки, пышные рукава). Качество продукции модельер проверяет на собственном ребенке. Мастерская Полины Голубь шьет костюмы и для детских коллективов, а также возьмется разработать личный фирменный стиль.