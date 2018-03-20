Дрю Бэрримор объяснила, почему ей приходится обманывать своих детей

Дрю Бэрримор — не только востребованная актриса, но и образцово-показательная мама. Она воспитывает двух дочерей — 5-летнюю Олив и 3-летнюю Фрэнки. Голливудская дива берет малышек с собой по магазинам и выходит с ними на прогулку, а вот о своей актерской деятельности рассказывать не спешит.

Я постоянно вынуждена лгать моим детям. Я принимаю душ на работе, потому что я обычно с ног до головы в краске, но про некоторые пятна я забываю. И когда дети спрашивают меня: «Что это такое?». Я отвечаю, что занимаюсь рисованием.

Дрю Бэрримор с дочкой

Сериал «Диета из Санта-Клариты» рассказывает о простой семейной паре с детьми. Однажды главная героиня Шейла (Дрю Бэрримор) умирает странным образом. Ее сердце перестает биться, но она продолжает по непонятным причинам жить. Кроме того, у героини возникает страсть к сырому мясу. Ее дети приходит в ужас от новых пристрастий мамы.