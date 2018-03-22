Нижегородские вязальщицы объединились в необычный клуб

Клуб «28 петель» представляет собой благотворительный социальный проект, целью которого является спасение от холода деток-торопыжек, родившихся раньше срока. Вес таких малышей — всего от 500 до 2000 грамм.

«Мы вяжем комплекты для недоношенных деток и БЕЗВОЗМЕЗДНО передаём их в медицинские организации Нижегородской области», — рассказала NewsRoom24 координатор клуба Татьяна Ромашова — «Деятельность клуба в Нижнем Новгороде ведётся с 29 августа. За этот промежуток времени было осуществлено 6 передач в различные больницы и перинатальные центры области. В 2017 году мы передали для „торопыжек“ 325 изделий, а в наступившем 2018 году уже 463 изделия. На данный момент в клубе более 30 вязальщиц. Но мы надеемся, что скоро нас станет намного больше».

Клуб «28 петель» вяжет комплекты из 100% шерсти, так как именно такая пряжа обладает наиболее полезными свойствами для рефлекторного массажа кожи недоношенных деток, которых участницы клуба ласково называют «торопыжками».

Комплект для одного ребенка, это плед, шапочка, носочки, варежки и игрушка-комфортер из натурального хлопка. В среднем, на такой комплект необходимо 2 мотка пряжи. Также, волонтеры вяжут коврики от эффекта апноэ и прочие необходимые малышам вещи.

Волонтеры клуба проводят встречи, на которых не только вяжут для своих подопечных, но и бесплатно обучают вязанию всех желающих.

Помочь Клубу можно следующим образом:

— принести моточки 100% шерсти;

— связать маленькие носочки или другие вещи и передать волонтерам.

СПРАВКА:

История клуба началась в 2012 году, после репортажа из родильного дома № 3 города Астаны местного фото-журналиста Карлы Нур. Она показала, как медики выхаживают детей с массой тела от 500 граммов. Увидев на малышах носочки и услышав об их полезных свойствах, Карла сама научилась вязать и основала клуб «28 петель».

Первые 35 пар носочков были отправлены в перинатальный центр № 1 Астаны.