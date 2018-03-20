Певица Пинк берет с собой на гастроли не только детей, но и их детскую комнату

Гастрольная жизнь актеров и исполнителей непредсказуема: они переезжают с места на место, останавливаются в разных отелях и редко привязываются к вещам или предметам во время турне. Но детям нужна предсказуемость и стабильность, а еще им нужна мама. Даже если мама ездит по миру с большим гастрольным туром. Певица Пинк решает эту проблему, перевозя с собой наполнение для детской комнаты. В любом месте ей удается создать для своих детей (шестилетнего Уиллоу и годовалого Джейсона) привычный мир, в котором их окружают знакомые вещи.

Певица и ее муж выкладывают в социальных сетях детские фотографии и рассказывают, как у них получается разбить «палаточный лагерь» в номере отеля и что их дети видят, отправляясь с родителями в #tourlife.

«Мама Пинк времени зря не теряет, когда речь заходит о том, чтобы детям на гастролях было комфортно», — написал муж певицы в «Фейсбуке» под этой фотографией.

«Такая яркая палатка с шариками найдется в каждом доме».

Кочевая жизнь, как кажется, не слишком бьет по семье певицы: родители заботятся о том, чтобы дети везде чувствовали себя как дома.

Читайте также:

Мы ожидаем эмпатии от мужчин, но учим сыновей совсем не этому. Почему?

Как понять, что ребенок готов идти в школу, и что он должен уметь к первому классу

5 шагов эмоционального воспитания, которые важно знать каждому родителю