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Певица Пинк берет с собой на гастроли не только детей, но и их детскую комнату
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Певица Пинк берет с собой на гастроли не только детей, но и их детскую комнату 

Ezhikezhik.ru 8 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Гастрольная жизнь актеров и исполнителей непредсказуема: они переезжают с места на место, останавливаются в разных отелях и редко привязываются к вещам или предметам во время турне. Но детям нужна предсказуемость и стабильность, а еще им нужна мама. Даже если мама ездит по миру с большим гастрольным туром. Певица Пинк решает эту проблему, перевозя с собой наполнение для детской комнаты. В любом месте ей удается создать для своих детей (шестилетнего Уиллоу и годовалого Джейсона) привычный мир, в котором их окружают знакомые вещи.
Певица и ее муж выкладывают в социальных сетях детские фотографии и рассказывают, как у них получается разбить «палаточный лагерь» в номере отеля и что их дети видят, отправляясь с родителями в #tourlife.
«Мама Пинк времени зря не теряет, когда речь заходит о том, чтобы детям на гастролях было комфортно», — написал муж певицы в «Фейсбуке» под этой фотографией.
«Такая яркая палатка с шариками найдется в каждом доме».
Кочевая жизнь, как кажется, не слишком бьет по семье певицы: родители заботятся о том, чтобы дети везде чувствовали себя как дома.
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