Мать зарезала троих детей и осталась умирать с ними в пустой квартире

Тела детей с ножевыми ранениям и их мертвую мать обнаружили 19 марта в квартире жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, женщина сначала зарезала своих детей, а потом покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает СК РФ по Ульяновской области.

Как пишет местный новостной портал 73online.ru, тела детей и женщины в квартире дома № 4 по улице Бебеля обнаружил 40-летний отец семейства, который находился в разводе с супругой. Он забил тревогу, когда десятилетняя дочь не вышла на связь по телефону.

Придя в квартиру, мужчина увидел, что тела пятилетнего и шестилетнего мальчиков и тело дочери лежат в своих кроватях, завернутые в простыни. Труп 37-летней матери находился в ванной комнате.

«На телах детей обнаружены ножевые ранения в области шеи. Отрабатываются ряд версий. Не исключено, что женщина сама убила детей», — сообщил изданию старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Александр Сорокин

Семья, в которой случилась трагедия, была благополучной. Отец погибших детей — анестезиолог Областного центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова, мать — домохозяйка. Супруги состояли в разводе, но поддерживали дружеские отношения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Челябинской области мать зарезала родного сына и осталась умирать с ним в лесу.