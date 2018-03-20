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Мать зарезала троих детей и осталась умирать с ними в пустой квартире
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Мать зарезала троих детей и осталась умирать с ними в пустой квартире 

В городе N 8 часов назад
Фото: В городе N
Тела детей с ножевыми ранениям и их мертвую мать обнаружили 19 марта в квартире жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, женщина сначала зарезала своих детей, а потом покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает СК РФ по Ульяновской области.
Как пишет местный новостной портал 73online.ru, тела детей и женщины в квартире дома № 4 по улице Бебеля обнаружил 40-летний отец семейства, который находился в разводе с супругой. Он забил тревогу, когда десятилетняя дочь не вышла на связь по телефону.
Придя в квартиру, мужчина увидел, что тела пятилетнего и шестилетнего мальчиков и тело дочери лежат в своих кроватях, завернутые в простыни. Труп 37-летней матери находился в ванной комнате.
«На телах детей обнаружены ножевые ранения в области шеи. Отрабатываются ряд версий. Не исключено, что женщина сама убила детей», — сообщил изданию старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Александр Сорокин.
Семья, в которой случилась трагедия, была благополучной. Отец погибших детей — анестезиолог Областного центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова, мать — домохозяйка. Супруги состояли в разводе, но поддерживали дружеские отношения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Челябинской области мать зарезала родного сына и осталась умирать с ним в лесу.
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