Средневековый урок состоялся для школьников из Богородского

Увлекательная экскурсия и открытый урок прошли для богородских детей в музее Москвы.

Учащиеся младших классов школы №1797 «Богородская» в прошлую пятницу посетили музей Москвы. Во время этого путешествия в средневековую Москву, дети также побывали на одном из уроков, который проводился по старинным правилам.

Здесь они ознакомились с русским алфавитом той эпохи, написали старинные буквы на восковых дощечках «церах», узнали, чему и как учились московские дети, какие письменные принадлежности использовали, какие книги читали на уроках и даже «постояли на горохе».

Также школьники измерили свой рост в аршинах и вершках и ознакомились с коллекцией археологических находок, которые рассказали об играх и забавах средневековых школяров.