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Средневековый урок состоялся для школьников из Богородского
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Средневековый урок состоялся для школьников из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 7 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Увлекательная экскурсия и открытый урок прошли для богородских детей в музее Москвы.
Учащиеся младших классов школы №1797 «Богородская» в прошлую пятницу посетили музей Москвы. Во время этого путешествия в средневековую Москву, дети также побывали на одном из уроков, который проводился по старинным правилам.
Здесь они ознакомились с русским алфавитом той эпохи, написали старинные буквы на восковых дощечках «церах», узнали, чему и как учились московские дети, какие письменные принадлежности использовали, какие книги читали на уроках и даже «постояли на горохе».
Также школьники измерили свой рост в аршинах и вершках и ознакомились с коллекцией археологических находок, которые рассказали об играх и забавах средневековых школяров.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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