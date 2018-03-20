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Подарки от «бабушек»
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Подарки от «бабушек» 

ТВ-МИГ 7 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
В женской колонии №1 в поселке Головино прошел традиционный День добрых дел, в рамках которого осужденные своими руками изготовили подарки для детей, живущих в Доме ребенка при колонии. На сегодняшний день это 34 ребенка в возрасте до 3 лет.
Самыми активными участницами акции стали «бабушки» — осужденные пенсионного возраста, у которых и свободного времени намного больше, и навыков рукоделия достаточно. В акции приняли участие любительницы вязания, изготовившие для малышей шапочки, шарфики, варежки, кофточки, штаны и комбинезоны.
Все вещи были переданы детям в Дом ребенка. В ближайшее время творческие женщины планируют устроить для ребят «кукольный праздник», для которого уже начали шить игрушки из бязи, плюша и фетра, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
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