Подарки от «бабушек»

В женской колонии №1 в поселке Головино прошел традиционный День добрых дел, в рамках которого осужденные своими руками изготовили подарки для детей, живущих в Доме ребенка при колонии. На сегодняшний день это 34 ребенка в возрасте до 3 лет.

Самыми активными участницами акции стали «бабушки» — осужденные пенсионного возраста, у которых и свободного времени намного больше, и навыков рукоделия достаточно. В акции приняли участие любительницы вязания, изготовившие для малышей шапочки, шарфики, варежки, кофточки, штаны и комбинезоны.

Все вещи были переданы детям в Дом ребенка. В ближайшее время творческие женщины планируют устроить для ребят «кукольный праздник», для которого уже начали шить игрушки из бязи, плюша и фетра, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.