Формируем правильное пищевое поведение у ребёнка

Многие недооценивают роль пищевого поведения. Подумаешь, сегодня поел, завтра не поел, сегодня так, завтра эдак. Избирательный вкус, ограниченное меню — что в этом такого? На самом деле неправильно сформированное пищевое поведение и, как следствие, неправильное питание, приводят к таким проблемам, как:

нарушение обмена веществ вследствие нехватки определённых элементов в рационе;

недостаток веса или избыточный вес;

проблемы с пищеварением, гастрит, колит, боли в животе;

пищевая аллергия;

снижение иммунитета, развитие хронических заболеваний и пр.

Вот почему так важно практически с самого рождения учить малыша питаться правильно. Что значит правильно и как это воспитать?

Первые шаги

Сложно это осознать, но воспитывать определённое пищевое поведение можно уже у новорождённого. Если вы обсуждали с другими мамами, как кушают ваши детки, то наверняка поняли, что делают они это совершенно по-разному. Кто-то слабо и долго, с перерывами, кто-то быстро, большими глотками. Кто-то просит есть чаще, другие реже.

Главное правило для формирования фундамента пищевого поведения — есть нужно тогда, когда хочется, и столько, сколько хочется. То есть не кормить по часам, до синевы укачивая младенца с пустышкой, пока кукушка не возвестит о том, что прошло 4 часа с последнего приёма пищи. Не давать грудь тогда, когда вам хочется, чтобы ребёнок замолчал. И не разрешать бабушке вливать в рот внуку очередную бутылочку смеси лишь потому, что ей показалось, будто он мало весит. В организме новорождённого проходит тонкая настройка всех систем, и ему лучше, чем кому-либо, известно, когда пора или не пора перекусить. Кормление по часам вне зависимости от желания ребёнка, отрывание от груди раньше, чем чадо насытилось, перекармливание способны раз и навсегда нарушить природную связь «голод–еда–насыщение».

Второе правило гласит: еда — это еда. А не средство успокоения, отвлечения, развлечения, игры и т.п. Это справедливо для всех детей, кроме новорождённых на грудном вскармливании (для них мамино молоко — и успокоительное, и лекарство от боли). Если малыш уже научился активно выражать свои желания или кушает смесь, стоит чётко дать ему понять: когда обидно, больно, скучно или просто настроение плохое, можно легко исправить ситуацию общением с мамой и другими родственниками. Поиграть, попеть, потанцевать, пообниматься, полежать рядом. А еда нужна только тогда, когда ты голоден.

Обычно к тому моменту, когда мама уже умеет отличать, что именно беспокоит кроху: голод или что-то другое, — становится ясно, что ребёнок естественным образом пришёл к определённому режиму питания. Так кормление по требованию само собой превращается в кормление по часам, только безо всякого насилия над малюткой.

Вводим прикорм

Большую роль в воспитании пищевого поведения играет прикорм. Если вы хотите, чтобы ваш кроха не боялся пробовать новую пищу, охотно съедал то, что вы ему предложили, питался полноценно, воспользуйтесь следующими советами.

Вводить прикорм нужно только тогда, когда ребёнок к этому готов, то есть сам проявляет интерес к какой-либо пище, кроме молока или смеси. В среднем это происходит в возрасте 6–8 месяцев, но бывает раньше или позже. Обычно малыш, готовый попробовать прикорм, уже умеет сидеть самостоятельно и может похвастаться первыми зубками.

Начните прикорм с несладких и несолёных блюд. Идеальны для этого пюре из гипоаллергенных овощей: кабачка, цветной капусты, брокколи. Некоторые врачи советуют начинать с безмолочных несладких каш или кисломолочных продуктов.

Давать прикорм следует, когда малыш голоден, но до молока или смеси.

Если кроха морщится от первой ложки, не настаивайте и не пытайтесь любыми силами впихнуть в него прикорм. Дайте ему время привыкнуть: предлагайте одно и то же питание в течение нескольких дней. Если ребёнок так и не проявил желание продолжить трапезу, попробуйте с другим блюдом. Если малыш отказывается от любого прикорма, оставьте попытки на одну-две недели, а потом попробуйте снова.

Ни в коем случае не старайтесь отвлечь внимание крохи и впихнуть ему ложку. Чтение книг, песни и танцы родителей, игры и просмотр мультфильмов в процессе еды — самое плохое, что только можно придумать. В этом случае ребёнок концентрируется не на пище, её консистенции и вкусе, не на своих ощущениях (голоден он или насытился), а на чём-то постороннем, то есть ни о каком правильном пищевом поведении речи не идёт.

Питание после года

Пожалуй, самый сложный момент в процессе воспитания пищевого поведения — тот, когда ребёнок начинает осознавать, что его кормят не тем, что едят родители. Он требует вашу еду, лезет в вашу тарелку, печальными глазами смотрит вам в рот… В то же время он может отказываться жевать кусочки, соглашаться только на пюре. А попробовав что-то действительно вкусное (особенно, сладости), начнёт просить только это. Как быть?

Садитесь за стол всей семьёй. Кому приятно ковыряться в тарелке в одиночестве? Гораздо лучше, когда вся семья собирается за столом. Или хотя бы часть семьи. Если не хотите, чтобы кроха клянчил еду у взрослых и отказывался от своей, постройте график таким образом, чтобы завтракать, обедать и ужинать вместе с малышом. Так он будет охотнее кушать и быстрее научится пользоваться столовыми приборами. По той же причине подросшего карапуза лучше сажать в высоком стульчике за большой стол, а не за детский столик.

Подавайте пример. Несложно догадаться, что, если родители питаются только бургерами и картошкой фри, малыш не захочет отрываться от коллектива и в одиночестве поглощать овощное пюре. Единственный способ научить ребёнка питаться правильно — делать это самим. Ешьте при нём то, что ему можно попробовать: овощи, фрукты, мясо, гарниры, каши. В конце концов, раз вас волнует вопрос правильного питания малыша, значит, вы не против нормализовать и свой рацион. Тем более, что это крайне полезно для здоровья.

Скажите «нет» телевизору на кухне. Не давайте ребёнку смотреть мультики или читать книги во время еды и сами не подавайте плохой пример (телефон и планшет приравниваются к телевизору).

Будьте осторожны с перекусами. Поев между приёмами пищи, ребёнок может не успеть проголодаться к назначенному часу. Особенно если он перекусил парой сладких булок или куском торта. Постарайтесь отказаться от перекусов, а в случае, когда малыш проголодался раньше времени, предложите ему питьё, небольшой фрукт или овощ.

Купите ребёнку собственную посуду и детские столовые приборы — так ему будет интереснее и приятнее пробовать пищу.

Не запрещайте проявлять самостоятельность. Многие мамы стараются подольше кормить деток с ложки, чтобы они не испачкались и не перемазали всё вокруг. Мало того, что такой способ питания очень скучный, так ещё и быстро становится привычкой. А значит, с большой долей вероятности такой ребёнок будет просить покормить его и в 3, и в 5 лет. Купите малышу большой фартучек с карманом и предложите есть самостоятельно. Вы удивитесь, с какой охотой он примется за пищу, которую раньше отказывался есть.

Уделяйте внимание сервировке. Красиво оформленное блюдо есть куда приятнее, чем бесформенную плюху чего-то как будто уже пережёванного. Чем старше ребёнок, тем больше требований он предъявляет к виду пищи. И это правильно: в норме, когда человек голоден, при виде привлекательного блюда у него начинает вырабатываться слюна и желудочный сок, что облегчает переваривание. Если малыш не хочет есть, попробуйте красиво выложить еду на тарелку. Порежьте мясо кубиками, а овощи — соломкой, чтобы их удобно было брать и класть в рот.

Разработайте грамотное меню. После года у ребёнка начинают проявляться пищевые пристрастия. Кто-то больше любит каши, кто-то — овощи, а кого-то не оторвать от творога. При этом кормить кроху чем-то одним, самым любимым, конечно, неправильно и невозможно, ведь рацион должен быть разнообразным и полноценным. Исключите из меню то, что чадо категорически отказывается есть, и замените на другую, аналогичную пищу (например, абсолютно нормально есть морковь и кабачок, но не есть при этом тыкву и огурец).

Комбинируйте разные продукты в одном блюде (любимые с не самыми любимыми), предлагайте компромиссные решения (любимый кабачок после кусочка мяса). Готовьте основное блюдо из того, что малыш точно съест. Предлагайте ребёнку несколько равноценных вариантов на выбор (например, рис или гречку, рыбу или котлету) — так он почувствует, что имеет право решать, что будет есть, а значит, покушает с большим удовольствием.

И последний важный совет — не кормите ребёнка жареным, острым, жирным, ограничьте соленья и сладости. Во-первых, так полезнее для пищеварительной системы и всего организма в целом. Во-вторых, блюда со слишком ярким вкусом заставят малыша отказаться от других, более нейтральных. Совсем не употреблять соль и сахар нельзя, ведь в малых количествах они необходимы организму, но важно знать меру. И, конечно, сладости следует давать только после еды, а не вместо неё.

Не переживайте, если у ребёнка уже сформировалось неправильное пищевое поведение, — его можно и нужно корректировать на любом этапе. Всё зависит только от вашего терпения и желания!