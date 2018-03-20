Беременность после 40: можно, но осторожно

Беременность после 40 лет сегодня частое явление. Причиной поздней беременности могут быть карьера, трудности с зачатием или повторный брак в этом возрасте. Рассказываем, какие подводные камни таит в себе ожидание малыша в этот период и как их обойти.

Беременность после 40 лет может стать подарком судьбы, огромным счастьем. Кроме того, в этом возрасте будущая мама обычно уже сделала карьеру, не боится на пару-тройку лет оставить работу, подходит к материнству ответственно и с полной отдачей. Поздние роды способствуют омоложению женского организма, а дети, рождённые у зрелых родителей, растут более развитыми и успешными.

Однако поздняя беременность имеет ряд минусов, и о них необходимо сказать.

Проблемы поздней беременности Шансов меньше

Если беременность ещё не наступила, следует знать о том, что шансы зачатия с возрастом уменьшаются: каждый год в организме остаётся всё меньше яйцеклеток. Гинекологи говорят — в сорокалетнем возрасте шансы зачать составляют всего 40-50%. Однако они есть, и поэтому, возможно, просто потребуется больше времени и терпения.

Риск невынашивания

У женщин до 30 лет угроза выкидыша бывает всего лишь в 10%, от 30 до 39 лет — в 17%, а после 39 лет этот показатель вырастает аж до 44 случаев из 100! Помимо выкидышей, могут случиться преждевременные роды, а также проблемы с предлежанием плода и отслойкой плаценты.

Кроме того, с возрастом увеличивается и вероятность многоплодной беременности (по причине нерегулярной работы яичников), а она может привести к разрывам и кровотечениям.

Обострения болезней

Будущая мама становится уязвимой. Если у неё есть какие-то хронические заболевания — а обычно к этому возрасту практически каждый страдает каким-то недугом — то оно может обостриться, что негативно скажется на здоровье мамы и ребёнка. В этом возрасте уже наблюдается нехватка кальция — его может не хватать малышу и самой беременной (отсюда — проблемы с зубами, ломкие волосы).

Диабет беременных

Это заболевание всё чаще дает о себе знать у позднородящих. Его опасность в том, что он приводит к преэклампсии, мертворождению, преждевременным родам и осложнениям. Беременным с таким заболеваниям врачи рекомендуют принимать инсулин.

Кесарево сечение

Родить естественным путем после 40 лет, конечно, можно, но при наличии патологий врачи будут настаивать на оперативных родах. Частота такого родоразрешения — 40%.

Патологии плода

Наконец, одним из самых страшных моментов, которым пугают врачи — это проблемы со здоровьем крохи. Генетические каналы и хромосомы могут уже не «работать» в полную силу, и от этого высок риск родить неполноценного ребёнка — после 40 лет он составляет 30-40%.

Но всё это — только статистика. Чтобы не попасть в процент негативных факторов, нужно подходить к планированию беременности со всей ответственностью.

Сводим риски к минимуму

полное медицинское обследование организма. Обязательна консультация терапевта, эндокринолога, узких специалистов по хроническим заболеваниям. Не будет лишним сдать анализы на скрытые инфекции;

отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, злоупотребление кофе и другими малополезными продуктами сейчас не рекомендуется. О своем питании нужно заботиться до наступления беременности, питаться сбалансировано;

физические нагрузки. Чтобы справиться с предстоящей нагрузкой (а беременность — это именно она и есть) ежедневно минимум 20 минут делайте зарядку или занимайтесь любимым видом спорта (но в режиме light, чтобы не переутомить организм чрезмерными нагрузками);

приём витаминов. Особенно в период подготовки к беременности важна фолиевая кислота. Начать принимать её нужно за 3 месяца до предполагаемого зачатия, причём обоими супругами. Если это запланированная беременность, то приступать к зачатию нужно только после подготовки. В неё входит:

начать наблюдаться у врача как можно раньше. Внимательно относиться к советам специалистов, принимать витаминные комплексы и фолиевую кислоту;

продолжать вести здоровый образ жизни;

не нервничать. Пусть все проблемы останутся за горизонтом! Беременность наступила — ура! Но не стоит расслабляться, сейчас важна бдительность. Для этого необходимо:

Заботьтесь о себе как о хрустальной вазе и наслаждайтесь беременностью!