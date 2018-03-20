Дети не дома. О чём важно знать родителям до того, как ребёнок пропал

«Отлупить как следует!», «Матери поседели, пока искали вас!», «Поставили на уши весь город» — говорят пермяки после того, как 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, пропавшие в Перми 12 марта, нашлись живыми-невредимыми.

На поиски пропавших детей часто выходят волонтёры. Они признаются, что в шоковом состоянии родители часто не могут рассказать о своём ребёнке элементарных вещей: рост, цвет глаз и во что был одет. Как предотвратить беду и быть готовым к возможным происшествиям — в материале «АиФ-Прикамье».

Не хотела в другую школу

Пропавших в Перми школьников искали все наружные наряды полиции, участковые и сотрудники угрозыска. К истории подключилось много неравнодушных людей: дважды за сутки их выходили искать волонтёры. Они расклеивали ориентировки и проверяли подвалы, чердаки и подъезды рядом со школой, где учились дети. Пользователи соцсетей сделали тысячи перепостов.

После того как полицейские опросили одноклассников, им удалось вычислить адрес девочки, с которой беглецы познакомились в соцсетях. Она оказалась их ровесницей и живёт в микрорайоне Рабочий посёлок. К ней и пришли сбежавшие школьники. Ночью 14 марта детей забрали полицейские и после осмотра врача передали родителям.

Как рассказала мама девочки, причина побега в том, что дочь не захотела переходить в другую школу. С Нового года она начала дружить с мальчиком из 8 класса. Один раз он приезжал в гости. А в случае перевода в другую школу юным Ромео и Джульетте грозила бы длительная разлука.

Лупить найденных беглецов дома не стали. Им и так сейчас несладко придётся. Следователи, ведущие дело по статье «Убийство малолетних», будут выяснять обстоятельства произошедшего. Не исключено, что подростков поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подстелить соломку

О том, что пришлось пережить родителям за эти двое суток, приходится только догадываться. А делать выводы из громкой истории нужно каждому, кто уже стал мамой и папой.

Что делать, если твой ребёнок пропал — сбежал, потерялся, увезли «плохие дяди»? Знать порядок действий крайне важно, ведь во время поисков важна каждая секунда.

Естественно, мы желаем всем родителям, чтобы подобное ни одной семьи не коснулось. Но об этих правилах должен знать каждый родитель:

1. Если вы идёте с ребёнком на массовое мероприятие, сфотографируйте его в полный рост. Это поможет найти его, показывая фото в той одежде, в которой он пропал.

2. В карман малышу положите записку с номером телефона родителей.

3. Важно приучить ребёнка звонить вам в начале и конце пути, если он отправился куда-то один.

4. Если вы знаете, что путь ребёнка до школы или секции занимает 30 минут, а его там нет уже час, то можно сразу начинать искать. Звоните всем, у кого он может может быть, не думая о том, что это неудобно.

5. Обзвон знакомых не дал результата — звоните 112. Ваше заявление о пропаже будет принято и зафиксировано.

6. Полезно установить на телефон программы или услуги от мобильного оператора, которые показывают координаты телефона. Однако если батарейка села, то услуга не работает. Именно поэтому важно начинать искать ребёнка как можно быстрее.

7. Нужно научить ребёнка говорить «нет» и не слушаться незнакомых взрослых. Объяснить, что адекватные взрослые никогда не просят детей о помощи.

8. Не запрещайте детям пользоваться социальными сетями. Раз в месяц просматривайте список друзей. Вас должны насторожить незнакомые взрослые среди «френдов».

Ещё важно заполнить и хранить «паспорт ребёнка», в котором указать всю информацию о нём: дату рождения, цвет волос, глаз, группу крови, данные родителей и даже место, где находятся родинки. В экстремальной ситуации родителям бывает непросто вспомнить простые сведения о своём ребёнке. Этот паспорт разработали и опубликовали на своей станице «ВКонтакте» волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК».