Как найти место для детской в однокомнатной квартире: 7 современных решений

1. Кроватка в спальне-гостиной

Это удобно, когда ребенок совсем маленький, ведь ночью приходится часто вставать к малышу. Здесь вам пригодятся разнообразные приемы зонирования. Уголок для малыша можно выделить светом или цветом, можно установить ширмы или перегородки.

2. Детская и взрослая зоны

Дизайн: Марина Пенние

Если планировка комнаты позволяет (площадь более 15 метров и комната вытянутая), то можно поставить перегородку, которая отделит детскую зону от остального пространства. Гипсокартон или стеллаж стоят недорого и их достаточно просто установить. А вот двери ставить не обязательно, конструкция может быть открытой.

3. Одна спальня на всех

Дизайн: BohoStudio

Вопрос, как расставить мебель в однокомнатной квартире с двумя детьми, можно решить визуальным зонированием. Кровать родителей ставим в углубление, образованное закрытыми полками над изголовьем. А двухъярусную кровать детей — в противоположный угол от родительской. Шкаф или небольшую гардеробную можно перенести на лоджию.

4. Детская за стеклянной перегородкой

Дизайн: Lugerin Architects

Если комната не слишком тесная, с помощью нехитрой перепланировки уголок ребенка можно превратить в отдельную комнату. Например, здесь под угловым окном дизайнеры сделали открытые полки для книг и игрушек, там же начинается подиум со встроенными выдвижными полками. Чтобы спальня родителей не осталась без света, перегородка, разделившая детскую и родительскую части, выполнена из стеклоблоков.

5. Место у окна

Дизайн: Victoria Vlasova Interiors

Обратите внимание на стену с окнами. Если установить безопасные окна, широкий подоконник и повесить римские шторы, появится много места для дополнительных полок, встроенных шкафчиков и, может быть, даже места для чтения. В этой локации также можно устроить рабочее место для уроков и занятий.

6. Детская — подальше от телевизора

Фото: mycozydwelling.com Работающий телевизор может сильно отвлекать ребенка, поэтому, чтобы всем было комфортно, желательно организовать детскую зону вне близкого соседства с экраном. Разделение рабочей и телевизионной группы можно осуществить при помощи легких перегородок из стеллажей или даже штор.

7. Спальное место на кухне

Дизайн: Мария Турыкина

При просторной кухне можно организовать дополнительное спальное место именно там. Раскладывающийся диван спасет положение, и этот вариант особенно актуален, когда в семье несколько детей, которым удобнее отдать целую комнату.