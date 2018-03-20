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Студия рисования песком СэндПРО
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Студия рисования песком СэндПРО 

Ezhikezhik.ru 5 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Аудитория студии — это прежде всего дети младшего дошкольного и школьного возраста (от 1,5 до 7 лет). Создатели студии разработали для каждой возрастной группы программы, которые уникальны и объединяют художественную составляющую с известной методикой песочной терапии. Помимо небольших объединений в студии работает театр для ребят 3-15 лет, секция шахмат и гончарная мастерская. Проходит Песочное шоу (художники создают песочные фильмы в режиме реального времени), действует студия рисования песком и проводятся песочные тренинги (профессиональная программа психологической коррекции).
В группах для малышей от 1,5 до 2,5 лет не более трех детей (для ребят постарше — 6 человек). Занятия — 30-35 минут один раз в неделю. Действуют разные варианты абонементов: на 4, 8, 12 занятий. Пробный урок входит с стоимость абонемента. Взрослым тоже есть чем заняться: будущие мамы смогут научиться рисовать песком, все желающие попробуют заняться песочной медитацией или получить образование и стать мастерами песочного шоу.
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