Студия рисования песком СэндПРО

Аудитория студии — это прежде всего дети младшего дошкольного и школьного возраста (от 1,5 до 7 лет). Создатели студии разработали для каждой возрастной группы программы, которые уникальны и объединяют художественную составляющую с известной методикой песочной терапии. Помимо небольших объединений в студии работает театр для ребят 3-15 лет, секция шахмат и гончарная мастерская. Проходит Песочное шоу (художники создают песочные фильмы в режиме реального времени), действует студия рисования песком и проводятся песочные тренинги (профессиональная программа психологической коррекции).

В группах для малышей от 1,5 до 2,5 лет не более трех детей (для ребят постарше — 6 человек). Занятия — 30-35 минут один раз в неделю. Действуют разные варианты абонементов: на 4, 8, 12 занятий. Пробный урок входит с стоимость абонемента. Взрослым тоже есть чем заняться: будущие мамы смогут научиться рисовать песком, все желающие попробуют заняться песочной медитацией или получить образование и стать мастерами песочного шоу.