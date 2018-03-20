Чем опасен «мещанский идеал»

Те, кто застал благословенную (в затуманенных ностальгией головах) эпоху социализма, помнят формулу советского благополучия: квартира-машина-дача. Действительно, самым главным показателем удавшейся жизни была своя, отдельная от родителей, квартира. Следующий уровень благосостояния — машина. Проблемное ведро с гайками от отечественного автопрома — но оно давало определенный статус («Что это Сидоровы здороваться перестали, как будто автомобиль купили!»). Ну, а с дачей все было проще. Конечно, настоящие дачи — генеральские, академические или писательские — были уделом «больших» людей, ну а участки в шесть соток, засаженные картошкой и огурцами, имелись, наверное, у большинства советских тружеников.

Но в эту формулу благополучия, к вышеперечисленным чисто материальным составляющим, нередко включался и такой элемент, как «двое детей». Причем детей обязательно должно было быть именно двое. Часто можно было услышать: «Они/мы пока второго не родили». И выходило, будто семья с одним ребенком — какая-то незавершенная. Вроде как стандарты требуют наличие показателя «двое детей».

Конечно, надо учитывать, что семья с двумя детьми многими исследователями рассматривается как идеальная, или близкая к идеалу. Международная европейская исследовательская группа врачей в течение 33 лет проводила исследования, результаты которых показали, что в семьях с двумя детьми и родители, и дети имеют наилучшие показатели по здоровью. У супругов, имеющих одного ребенка, снижается уровень заболеваемости самыми разными болезнями по сравнению с бездетными парами. У имеющих двух — результат как бы «закрепляется». У дважды рожавших женщин значительно снижается риск развития рака молочной железы, но не возрастает риск онкологии шейки матки, как у многократно рожавших. При этом семьи с двумя детьми избегают повышенного уровня шума, нехватки пространства и избытка стрессов, как в многодетных. Социолог Константин Феофанов, расписывая все плюсы многодетности (быстрая социализация детей и т.п.), тем не менее, подтверждает, что для полноценного развития ребенку необходимо постоянное внимание со стороны родителей, а также возможность уединения для чтения и размышлений, что невозможно в многодетной семье даже при наличии просторного жилья.

Но, в то же время, многие ученые уверены, что наилучший вариант — это один ребенок, который получит все имеющиеся у семьи ресурсы, что создаст для него комфортное детство и позволит максимально раскрыть свой потенциал. Американский специалист по проблемам экологии семьи Билл Маккиббен утверждает, что единственные дети в семье интеллектуально более развиты, а, кроме того, общаясь преимущественно со взрослыми, более уверенно чувствуют себя во взрослом мире.

Но, честно говоря, вряд ли обычная советская семья руководствовалась научными рекомендациями. Скорее уж тем, что теперь называется общественным мнением, а тогда — «как у всех», или «как у людей». Вон у родственников и соседей есть свои квартиры, машины и дачи, по двое детей, а мы что, хуже? С одним ребенком дом — не полная чаша. Интересно, что в среде научной интеллигенции, людей высокодуховных, приоритеты были несколько иными. Не так важны были машины с дачами, как кандидатские и докторские степени. (Хотя, справедливости ради, научные степени и были ступенями к машинам и дачам, а иногда даже к квартирам). Но «двое детей» оставались маркером благополучия. «Среди моих знакомых только я и защитила кандидатскую и родила двоих детей, у остальных — или двое, или степень при одном ребенке!» — это было совершенно типичным предметом гордости.

Разумеется, было огромное количество семей с одним ребенком. Но ведь и отдельное от старшего поколения жилье было далеко не у всех, и машинами мало кто владел. Но обывательский шаблон оставался идеалом для большинства!

Вроде бы — а что, собственно, плохого в «мещанском» материальном идеале? Ничего. За исключением одного: дети, рожденные потому что «так надо» и «как у людей» в родительском восприятии так и оставались отчасти «престижными вещами». Поженились, родители скинулись на кооперативную квартиру, купили мебель, родили ребенка, купили машину, купили холодильник, родили второго, унаследовали дачный участок, еще надо купить стиральную машину, и ковер, и хрусталя побольше. Сколько разговоров о том, что сейчас родители заняты зарабатыванием денег, тогда как дети страдают от недостатка внимания — но советские дети точно так же были предоставлены сами себе, пока родители стояли в очередях и давали взятки, чтобы приобрести вожделенный дефицит.

Деньги и то, что на них можно приобрести — эту цель жизни поставили себе те, чьи родители жили ради достижения этого «мещанского идеала».

И в итоге — отсутствие близости и взаимопонимания между родителями и детьми, подростковые депрессии и имеющие детей одинокие старики.

Так какая семья идеальна? Да та, где каждый ребенок желанен и рожден для любви, а не для демонстрации благополучия! Каждый — и не важно, двое, десять или один.

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