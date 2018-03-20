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Калашникова готова к рождению второго ребенка
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Калашникова готова к рождению второго ребенка 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях сыну Анны Калашниковой исполнилось три года. В честь этой даты светская львица устроила роскошную вечеринку в одном из столичных ресторанов. Говорят, за мероприятие звезда выложила несколько миллионов рублей.
Красавица рассказала, что в воспитании сына участвует вся ее семья — мама, папа и брат. Даниилу скоро предстоит пойти в детский сад. А так как девушка недавно приобрела недвижимость в Испании, то она намерена отдать своего сына туда, где его будут обучать говорить сразу на двух языках — английском и испанском.
Анна отметила, что ее сынишка без ума от машинок и дома у него имеется целый игрушечный автопарк. Она также рассказала, что подумывает о том, чтобы отдать ребенка в какую-нибудь спортивную секцию, так как физические нагрузки мальчишкам необходимы. Сейчас она колеблется между хоккеем и футболом, но скорее всего отдаст предпочтение последнему, так как Даня любит гонять мяч.
Звезда также призналась, что мечтает о том, чтобы родить сыну братика или сестричку, чтобы у него была в жизни поддержка. Она также хотела бы иметь большую семью, где бы росли два, а лучше три ребенка, пишет сайт Dni.ru.
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