«Должна быть дочка!»: Мария Погребняк хочет еще одного ребенка

Дизайнер и жена известного футболиста Мария Погребняк уже является мамой троих детей, но считает, что созрела для еще одного малыша. Так как предыдущие дети — мальчики, то в сети думают, что Мария обязательно должна родить девочку.

У Марии уже три мальчика, которые, впрочем, родились относительно давно. Младшему уже шесть лет. Поэтому вновь взяв малыша на руки, у Марии пробудились материнские инстинкты. Мария опубликовала в Инстаграме фотографию с каким-то младенцем и подписала ее: «Пора за четвёртым».

В сети поддержали женщину, но выразили надежду, что четвертым малышом будет все же девочка. Не обошлось и без восхищения, ведь не каждая решится на второго, не то что на четвертого. «За доченькой» «У красивой женщины обязательно должна быть дочка!» «Срочно лапочку-дочку» «Вот это я понимаю! Настоящая Мать — Героиня! Умница! Дай Бог!»

Мария достаточно органична в роли матери мальчиков: она играет в футбол с детьми и все время ходит дома с прической и макияжем, чтобы радовать мужа и своих маленьких мужчин. Но при этом ее достаточно легко все представляют с девочкой. Ведь она постоянно модничает и даже выпускает свою линию одежды. Остается гадать, согласен ли с женой Павел Погребняк

Неизвестно, какой пол принципиален для Марии. Быть может, ей все равно. Но в сети заметили, что она часто со своими мальчиками занимается очень девчачьими занятиями, которые им не подходят. Их игры в салон красоты смутили поклонников, поэтому Марию раскритиковали за неправильное воспитание сыновей.