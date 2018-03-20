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«Должна быть дочка!»: Мария Погребняк хочет еще одного ребенка
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«Должна быть дочка!»: Мария Погребняк хочет еще одного ребенка 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
Дизайнер и жена известного футболиста Мария Погребняк уже является мамой троих детей, но считает, что созрела для еще одного малыша. Так как предыдущие дети — мальчики, то в сети думают, что Мария обязательно должна родить девочку.
У Марии уже три мальчика, которые, впрочем, родились относительно давно. Младшему уже шесть лет. Поэтому вновь взяв малыша на руки, у Марии пробудились материнские инстинкты. Мария опубликовала в Инстаграме фотографию с каким-то младенцем и подписала ее: «Пора за четвёртым».
В сети поддержали женщину, но выразили надежду, что четвертым малышом будет все же девочка. Не обошлось и без восхищения, ведь не каждая решится на второго, не то что на четвертого. «За доченькой» «У красивой женщины обязательно должна быть дочка!» «Срочно лапочку-дочку» «Вот это я понимаю! Настоящая Мать — Героиня! Умница! Дай Бог!»
Мария достаточно органична в роли матери мальчиков: она играет в футбол с детьми и все время ходит дома с прической и макияжем, чтобы радовать мужа и своих маленьких мужчин. Но при этом ее достаточно легко все представляют с девочкой. Ведь она постоянно модничает и даже выпускает свою линию одежды. Остается гадать, согласен ли с женой Павел Погребняк.
Неизвестно, какой пол принципиален для Марии. Быть может, ей все равно. Но в сети заметили, что она часто со своими мальчиками занимается очень девчачьими занятиями, которые им не подходят. Их игры в салон красоты смутили поклонников, поэтому Марию раскритиковали за неправильное воспитание сыновей.
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