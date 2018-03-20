Тутта Ларсен поставила эксперимент над детьми

Известная телеведущая и многодетная мама всегда ограничивала своих детей от просмотра мультфильмов. На днях ее 7-летней дочери Марфе даже приснился сон о том, как она нарушила запрет родителей и тайно смотрела мультики в своей комнате. Тутта задумалась, не слишком ли сильно влияют подобные ограничения в их семье на подрастающее поколение, ведь и сны им уже видятся на эту тему.

Однако Ларсен вспомнила об эксперименте, поставленном не так давно. Многодетная мама решила посмотреть, как быстро детям наскучат мультфильмы, если позволить им неограниченное время провести у телевизора. К удивлению Тутты, даже через 7 часов непрерывного сеанса мультиков дети выказывали желание продолжить просмотр.

Подписчики порекомендовали телеведущей все же не устанавливать такие строгие ограничения, чтобы они могли удовлетворять свои потребности в мультиках: «Ну, если запрещали и на один день сняли запрет, конечно, не насмотрятся. Один день вовсе не показатель. Для чистоты эксперимента нужно больше времени, но выдержат ли родители».