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Постаревшая в 23 года Екатерина Неженцева разводится с мужем после четырех лет брака
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Постаревшая в 23 года Екатерина Неженцева разводится с мужем после четырех лет брака 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
История россиянки Екатерины Неженцевой могла бы кончиться печально. С детства девушка страдала тяжелым недугом — синдромом преждевременного старения, ее лицо с ранних лет покрывали глубокие морщины, однако, вопреки всему, несколько лет назад Екатерина обрела любимого мужчину, за которого вышла замуж и родила ему двоих детей.
"Я очень счастлива! Сына мы назвали Глебом. Врачи отговаривали рожать, боялись, что ребенок унаследует мое заболевание. Но он родился здоровым, все хорошо", — рассказывала Неженцева журналистам, когда на свет появился ее первый сын.
Денис Паршиков заявил, что не хотел второго ребенка и никогда не любил супругу/Фото: кадр из передачи
Второй мальчик, к несчастью, унаследовал диагноз своей матери. Из-за этого, по словам женщины, у нее произошел разлад в отношениях с мужем. «Я второго ребенка не хотел так сразу. Она, грубо говоря, решилась на этот шаг без моего ведома», — заявил супруг героини Денис Паршиков, появившись в студии. Неженцева лишь посмеялась над словами мужа, добавив, что все эти годы он поднимал на нее руку, злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, в то время как Екатерина тянула на себе всю семью. В какой-то момент девушка не выдержала и подала на развод. Слушание по этому делу должно состояться в ближайшее время. «Если раньше я верила ему и прощала, то в последние пять месяцев поняла, что не люблю», — сообщила Неженцева.
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