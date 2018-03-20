Постаревшая в 23 года Екатерина Неженцева разводится с мужем после четырех лет брака

История россиянки Екатерины Неженцевой могла бы кончиться печально. С детства девушка страдала тяжелым недугом — синдромом преждевременного старения, ее лицо с ранних лет покрывали глубокие морщины, однако, вопреки всему, несколько лет назад Екатерина обрела любимого мужчину, за которого вышла замуж и родила ему двоих детей.

"Я очень счастлива! Сына мы назвали Глебом. Врачи отговаривали рожать, боялись, что ребенок унаследует мое заболевание. Но он родился здоровым, все хорошо", — рассказывала Неженцева журналистам, когда на свет появился ее первый сын.

Денис Паршиков заявил, что не хотел второго ребенка и никогда не любил супругу/Фото: кадр из передачи

Второй мальчик, к несчастью, унаследовал диагноз своей матери. Из-за этого, по словам женщины, у нее произошел разлад в отношениях с мужем. «Я второго ребенка не хотел так сразу. Она, грубо говоря, решилась на этот шаг без моего ведома», — заявил супруг героини Денис Паршиков, появившись в студии. Неженцева лишь посмеялась над словами мужа, добавив, что все эти годы он поднимал на нее руку, злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, в то время как Екатерина тянула на себе всю семью. В какой-то момент девушка не выдержала и подала на развод. Слушание по этому делу должно состояться в ближайшее время. «Если раньше я верила ему и прощала, то в последние пять месяцев поняла, что не люблю», — сообщила Неженцева.