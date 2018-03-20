30-летняя Кьяра Ферраньи впервые стала мамой и показала сына 

Несколько минут назад Кьяра и ее возлюбленный рэпер Fedez рассказали подписчикам в Instagram о том, что у них родился сын. Мальчика назвали Леоно. Молодые родители не стали скрывать личико новорожденного и показали его всему миру. А чуть позже Кьяра в разделе Stories поделилась трогательным видео, на котором рэпер качает на руках малыша. Напомним, Кьяра и Fedez объявили о своей помолвке в мае прошлого года. До этого они встречались всего несколько месяцев. Официально беременность Кьяра подвтердила в октябре прошлого года. Поздравляем молодых родителей" Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram