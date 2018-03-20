Наталья Водянова показала счастливый семейный кадр

Сегодня во всем мире празднуется день счастья. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН , чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара. Модель Наталья Водянова в этот день поделилась снимком своего личного счастья. В Instagram модель разместила фотографию своего возлюбленного Франсуа Арно и их общего сына. Мальчик утопает в объятиях своего отца, который светится от счастья.

Наталья Водянова и топ-менеджер известного модного дома начали встречаться в 2011 году. Инициатором знакомства стал Антуан — сын миллиардера Бернара Арно , самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мира. Впервые он встретился с Натальей в 2008 году по работе. «Наталья этого даже не помнит, — рассказывал Антуан, — А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное — взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура». На тот момент Водянова была замужем. С Франсуа она продолжала общаться, но исключительно по работе. Когда же модель развелась с мужем, то Арно пошел в атаку. Он предложил ей переехать во Францию. Она поинтересовалась, понимает ли он, что она будет не одна — от первого брака у модели трое детей. Арно ответил утвердительно и добавил:

— Я сказал ей, что хочу детей от нее, — рассказывал он в интервью зарубежному изданию.

— У меня уже было трое прекрасных детей, — говорит Водянова. — Поэтому, возможно, я больше рожала для него, чем для себя. Если ты любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно.

Фото: Instagram