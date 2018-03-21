Мамин опыт: не надо тискать моего ребенка!

Что говорят психологи?

Проштудировав «Тайную опору» Петрановской, я поняла: это кризис 1 года во всей красе! В 8-10 месяцев малыш уже хорошо отличает своих от чужих и очень привязан к маме. А на руках у незнакомой тёти требует вернуть себя в зону комфорта.

Пару моментов отметила и на будущее: детям постарше чужие взрослые могут быть просто неприятны. Запах духов, колючая борода… Вот что писал об этом знаменитый педагог Я. Корчак:

Эти их ласковые словечки, поглаживания, потискивания и похлопывания, эта их фамильярность… Конфузясь, ребенок ждет, когда же это кончится

Но в мою голову закрались сомнения…

Может, я ревную?

Нежное, любимое и только моё дитя схватили на руки — чувство собственности и гиперопека могли включиться вопреки моей воле!

Я начала анализировать: действительно ли малыш был не такой, как всегда? Психологи твердили: если ребёнок спокоен и с интересом смотрит по сторонам, мама зря себя накручивает. Но всё же нашем случае крики и желание вырваться были налицо! И тогда к следующему визиту гостей я выработала следующий порядок действий.

Что делать с ребёнком?

Если малыш слегка капризничает, просто быть в поле зрения. Моё спокойствие может передаться и крохе: «Раз мама отдала меня тёте — значит, доверяет ей». Когда на горизонте истерика, взять на ручки и успокоить — может, малышу нужно время, чтобы привыкнуть к новым лицам. Я слышала, уже через полчаса дети часто сменяют гнев на милость.

Главное я уяснила: ругать, высмеивать, выталкивать в центр внимания категорически запрещено! Принуждение к контакту с чужим взрослым — нарушение программы безопасности, заложенной в голове у малыша.

Что сказать гостям?

Когда к нам снова приехали гости, я объяснила, что у нас редко бывают посторонние, и новые лица непривычны для ребёнка. Обещала подержать его на руках совсем чуть-чуть, пока освоится, а потом дать каждому с ним пообщаться.

Проговорила и ещё один важный момент: мой ребёнок очень самостоятелен. Когда он занят игрой, не нужно его хватать и лезть с разговорами. Оторванный от своего занятия, он точно поднимет крик.

Вводим в круг доверия

Ещё мне очень пригодилась инструкция Петрановской, как научить гостей входить в круг доверия ребёнка:

Улыбнуться, помахать малышу игрушкой, перекинуться парой слов с мамой.

Кроха заинтересованно посмотрел? Взглянуть ему в глаза и сказать что-то ласковое.

Когда ребёнок улыбнулся, протянуть к нему руки. Брать малыша можно, если он потянулся к гостю в ответ!

Все трое гостей отнеслись к моим просьбам с улыбкой и пониманием, сын общался со всеми, хохотал и кокетничал, а вечер прошёл просто отлично.

Польза и последствия

После первого визита, когда общение с моим ребёнком было травмирующим, у него нарушился сон и несколько дней он «провисел» у меня на руках. После второго — совершил скачок в развитии: начал активно ползать на четвереньках, быстрее запоминал названия игрушек и построил свою первую мини-башню из кубиков!

Выводы были сделаны. Стараясь уберечь малыша от психологических травм, многие откладывают визиты гостей чуть ли не до года. На мой взгляд, это неправильно: ребёнок должен понимать, что, кроме мамы и папы, мир полон других людей, которых не стоит бояться. Но за поведение своих гостей отвечаю в первую очередь я сама…