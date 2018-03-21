Дочь Светланы Лободы пошла по ее стопам

В начале апреля дочке Светланы Лободы исполнится всего 7 лет, но она не устает поражать общественность и собственную маму талантами. Сейчас певица вместе с Евой и еще несколькими близкими людьми временно живут в Лос-Анджелесе. Последние полгода Светлана усиленно работала, гастролировала по городам России и ближнего зарубежья, поэтому проводила с дочерью не так много времени, как хотелось бы. Зато сейчас, когда Лобода ненадолго ушла в отпуск, связанный с грядущим рождением второго ребенка, певица планирует наверстать упущенное.

Каждый вечер она лично укладывает Еву спать. А перед сном мама и дочка не могу наговориться и… напеться! Евангелина (это полное имя девочки) поразила маму своим вокальным талантом, постаравшись исполнить настоящее вибрато. У нее, конечно, не очень получилось. Светлана даже не смогла сдержать смеха! Зато поклонники оценили вокал дочки звезды, подметив, что она наверняка тоже станет певицей. И не исключено, что даже более известной, чем ее мать!

Лобода таких далеко идущих планов относительно карьеры своего ребенка не строит. Время покажет, интересно ли Еве будет этим заниматься. Пока мысли певицы занимает грядущее материнство.

Малыш появится на свет в конце апреля-начале мая. Светлана улетела в США, чтобы рожать именно там. вместе со своей командой и близкими людьми. Лобода сняла для своей семьи большую виллу в Лос-Анджелесе с бассейном и огромной террасой, с которой открывается шикарный вид на город — дом стоит на горе.

Пока не известно, кого ждет певица — мальчика или девочку. Малыш будет ровно на 7 лет младше своей старшей сестры, Евы. Ее Лобода родила в апреле 2011 года в Киеве от своего возлюбленного, танцора по имени Андрей Царь. Через какое-то время Андрей и Светлана расстались, но сохранили дружеские отношения ради общей дочери.

Что касается отца ребенка, который скоро появится на свет, то это пока тоже тайна, покрытая мраком. Весь последний год Лобода уверяла фанатов, что ее сердце свободно и она ни с кем не встречается. Лишь летом прошлого года ее заметили в компании солиста группы Rammstein — Тиллем Линдеманом. Им тут же «приписали» роман, но никто так и не прокомментировал официально их отношения. Поклонники надеются, что Светлана в самом скором времени представит им своего возлюбленного, а еще лучше — сыграет с ним шикарную свадьбу.