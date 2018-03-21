Дочь Пугачевой примерила на себя образ невесты

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза прошлась по подиуму в образе невесты в рамках показа коллекции детской моды от Галины Юдашкиной в Гостином дворе.

Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram видеоролик, где ее четырехлетняя дочь Лиза идет по подиуму в образе невесты. Алла Пугачева сообщила подписчикам, что дочь прекрасно справилась с ролью модели.

Татьяна Навка тоже выложила ролик со своей дочерью:

Показ коллекции детской моды от Галины Юдашкиной прошел накануне в Гостином дворе. Звездные родители выкладывали фото с показа в соцсети.