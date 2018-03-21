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Дочь Пугачевой примерила на себя образ невесты
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Дочь Пугачевой примерила на себя образ невесты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза прошлась по подиуму в образе невесты в рамках показа коллекции детской моды от Галины Юдашкиной в Гостином дворе.
Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram видеоролик, где ее четырехлетняя дочь Лиза идет по подиуму в образе невесты. Алла Пугачева сообщила подписчикам, что дочь прекрасно справилась с ролью модели.
Кроме Лизы Пугачевой в показе приняли участие дети Татьяны Навки, Жасмин, Филиппа Киркорова и других звезд.
Татьяна Навка тоже выложила ролик со своей дочерью:
Показ коллекции детской моды от Галины Юдашкиной прошел накануне в Гостином дворе. Звездные родители выкладывали фото с показа в соцсети.
Галина Юдашкина — дочь знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина.
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