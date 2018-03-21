«Вся в мать!»: Ким Кардашьян впервые показала фото младшей дочки без фильтров

В начале текущего года телезвезда Ким Кардашьян и ее муж-рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями — суррогатная мать родила им дочку. Пара первое время не показывала малышку общественности, но теперь решила, что многочисленным фанатам можно увидеть ребенка.

Недавно звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впервые показала младшую дочку. Но в прошлый раз она опубликовала снимок, обработанный в фоторедакторе. На этот раз лицо младенца можно увидеть без фильтров, искажающих внешность. Девочку, которую знаменитые родители назвали оригинальным именем — Чикаго, все желающие увидели на странице ее мамы в Инстаграме.

Новый снимок набрал более 5 миллионов просмотров. Большая часть подписчиков Кардашьян осыпала малышку комплиментами, отметив ее схожесть с родителями. Для фотосессии знаменитость одела девочку в комбинезон розового цвета: «Утренняя милота», — указала звездная мама. Напомним, у Уэста и Кардашьян есть двое старших детей — дочка Норт и сын Сэйнт. Третьего ребенка выносила суррогатная мать, так как Ким не могла больше рожать по состоянию здоровья.

Пользователи соцсетей обсуждают, на кого больше похожа девочка. Часть посчитала, что она — копия своей мамы, которую считают одной из самых привлекательных женщин мира. Были и те, кто указал на общие черты Чикаго и ее папы Канье Уэста, в честь родного города которого ее и назвали: «Вся в мать, на фото просто красотка!» «Ой, как она прелестная! Наконец смогли увидеть во всей красе!»

«Здоровья девочке, она очень славная!» «Классная такая, похожа на Норт!» «С папой одно лицо! Куколка!» «Ну, наконец, можно увидеть ребенка! Спасибо, что показали! А то в прошлый раз с фильтрами было, плохо видно личико, без них куда лучше можно разглядеть».

Ким Кардашьян — заботливая мама, которая, тем не менее, ведет активную общественную жизнь, много времени уделяет работе и себе любимой. На днях она заявила, что, несмотря на ее возможное недомогание, ей всегда должны делать укладку и макияж, чтобы она выглядела максимально красивой.