В Калининграде учительница избила ученика

Как пишет «Клопс», инцидент произошел 16 марта. Матери ученика позвонили и сообщили, что в портфеле её сына нашли водку и от самого мальчика пахнет алкоголем.

Мать приехала в школу и увидела, что у школьника отекшее от побоев лицо. На вопросы женщина учительница ответила, что мальчик — алкаш и «таких убивать мало».

Позже школьник рассказал, что педагог отвела ученика в подсобное помещение и там потребовала показать содержимое портфеля. На вопрос мальчика зачем ему показывать содержимое учитель ответила ударом в подбородок. Школьник раскрыл портфель. Учительница взяла бутылку с водой, купленную в буфете, отпила из неё и заявила, что в бутылке водка.

В тот же день мальчик прошел экспертизу в наркодиспансере, которая показала, что ребенок трезв. Позже подростку стало плохо и его доставили в больницу. Врачи диагностировали вегетососудистую дистонию на фоне тяжёлого стресса.

Мать ребенка рассказала, что отношение к её сыну в школе поменялось после того, как он проходил курсы в Кембридже.

Женщина подала жалобу в региональный СКР через адвоката. Также готовится жалоба на имя министра образования Калининградской области.

Сама учительница от комментариев отказалась. «Пишите что хотите, но потом вы ответите за клевету!», — заявила она.

Ранее против директора калининградского лицея, где прошел посвященный субкультурам праздник, завели уголовное дело. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Директора обвиняют в том, что она якобы заключила с родителями школьников договора о «принудительных пожертвованиях» и собрала 3,5 миллиона рублей. Предполагается, что большая часть суммы шла на оплату охранного предприятия, хотя основные расходы на охрану покрывал городской бюджет.