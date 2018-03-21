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Агния Дитковските рассказала, почему дружит с бывшим мужем
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Агния Дитковските рассказала, почему дружит с бывшим мужем 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@agneditkovskyte_officialАгния Дитковските рассказала, почему дружит с бывшим мужемАгния Дитковските (29) и Алексей Чадов (36) расстались еще в 2015 году, когда их сыну Федору исполнился год. Правда, развод они оформили лишь два года спустя. Инициатором выступила именно Агния, бывший муж даже не пришел тогда на заседание, но спустя время суд удовлетворил просьбу Дитковските.
Публикация от ИНТЕРЕСНО и ПОЛЕЗНО (@interesno_i_polezzno) 25 Июл 2017 в 10:16 PDT  Забыв все обиды, бывшие супруги смогли выстроить приятельские отношения и сейчас ведут реалити-шоу «Союзники» и играют вместе в спектакле. И Агния, и Алексей выросли в неполных семьях — их родители развелись, когда они были детьми. В интервью tele.ru Агния рассказала, что при разводе у нее были определенные страхи: Поначалу я боялась, что Леша может забрать у меня Федю, он — что ему не будут давать видеться с сыном. Но это все из-за отсутствия обсуждения — достаточно было сесть и поговорить, как все страхи ушли. Ведь ребенок ни в чем не виноват, и нельзя из-за каких-то амбиций лишать его родных. Молодые люди пришли к выводу, что им нечего делить, а их 3-летний сын даже не догадывается, что родители разведены. Ведь он одинаково часто видит и маму, и папу. Кроме того, Агния год назад родила второго ребенка (имя его отца актриса до сих пор держит в секрете), а Алексею приписывают роман с моделью Лейсан Галимовой. Читай также о том, что 4-летняя дочь Аллы Пугачевой вышла на подиум в свадебном платье.
Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) 9 Мар 2018 в 2:31 PST  Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) 15 Авг 2017 в 4:40 PDT
Лиза: последние новости
4-летняя дочь Аллы Пугачевой вышла на подиум в свадебном платье Кэтрин Зета-Джонс показала, как изменилась за последние десять лет Николай Басков показал главную женщину своей жизни
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