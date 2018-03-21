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Видео дня: самые забавные малыши в костюмах супергероев
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Видео дня: самые забавные малыши в костюмах супергероев 

Letidor.ru 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Супергерои, наделенные сверхъестественными способностями, всегда привлекали внимание детей, ведь это так здорово — взмахнуть в небо и спасти мир от опасности! Каждый мальчишка мечтает стать похожим на кумира любимых комиксов и мультфильмов. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые с самых ранних лет стали поклонниками Бэтмена, Человека-паука, Супермена и других фантастических персонажей. От этих малышей в супергеройских костюмах невозможно оторвать взгляд, так они хороши!
В ролике вы увидите юных спасителей человечества, среди которых есть совсем маленькие герои, им всего несколько месяцев.
Конечно, в таком возрасте малыш еще не понимает, кто такие эти супергерои, и не может выбрать пример для подражания, но зато их родители точно знают, какой из героев круче всех, вот и наряжают своих крох в лучшие костюмы! Возможно, это просто случайность, но в процессе создания этой видеоподборки мы обнаружили, что больше всего родителям и их детям нравится Супермен, именно с этим героем комиксов мы нашли наибольшее количество видеоперевоплощений! И это легко объяснить, ведь для каждого родителя его ребенок — настоящий Супермен! Смотрите на этих милых и бесстрашных супергероев нашего времени!
Фото: Shutterstock.com
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