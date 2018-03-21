Судебные приставы нашли отца, скрывающего дочь от матери в Братске

Жительница города Братска обратилась в полицию с заявлением о пропаже малолетней дочери, которую в Иркутск увез отец ребенка, находящийся в разводе с матерью. Девочку он сначала взял на неделю, а после отказался отдавать.

Как выяснилось, после развода суд оставил девочку с матерью. Отец не платил алименты и никак не принимал участия в жизни дочери. Из-за чего женщина даже запретила ему видеться с ребенком. Летом 2017 года мужчина, приехав в Братск, уговорил бывшую супругу отпустить дочку с ним на неделю в Иркутск. Женщина дала согласие. Однако спустя неделю ребёнка ей не вернули. Более того, мужчина заявил, что дочь теперь будет жить с ним.