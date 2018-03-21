Дети Навки, Жасмин, Пугачевой и Киркорова приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Сегодня состоялся мой первый показ нашей детской линии Yudashkin Kids. Я так благодарна @tatiana_navka @jasmin @fkirkorov @alla_orfey @maxgalkinru за то, что их детки приняли участие в показе!

написала Галина Юдашкина в Instagram, пообещав вскоре поделится видео и фото с показа.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 20 Мар 2018 в 1:10 PDT Тем временем, различные ролики с мероприятия уже появились в Сети. В том числе, и благодаря звездным родителям юных моделей. Так, например, успехом своей дочери Нади похвасталась Татьяна Навка.

Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции,

подписала видео в Instagram фигуристка.

Девочка вышла в красном платье за руку с другой моделью и довольно уверенно прошлась по подиуму. Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 20 Мар 2018 в 10:54 PDT Не смогла скрыть радости за свою дочь и певица Жасмин.

Мой белый лебеденок на фэшн-шоу нашей любимой Галины Юдашкиной. ❤️😘 Спасибо огромное за приглашение, коллекция — восторг! 🔥

написала она в Instagram, поделившись видео о том, как Маргарита прошла по подиуму в белоснежном платье.