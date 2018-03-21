Дети Навки, Жасмин, Пугачевой и Киркорова приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной 

Вчера дети сразу нескольких звездных родителей стали моделями на показе новой линейки Yudashkin Kids. Ее созданием занималась креативный директор модного дома Valentin Yudashkin Галина Юдашкина, которая сейчас беременна вторым ребенком. На роль моделей показа она пригласила младшую дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Надежду, сына и дочь Филиппа Киркорова, младшую дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизу, и даже дочь певицы Жасмин.
Сегодня состоялся мой первый показ нашей детской линии Yudashkin Kids. Я так благодарна @tatiana_navka @jasmin @fkirkorov @alla_orfey @maxgalkinru за то, что их детки приняли участие в показе!
написала Галина Юдашкина в Instagram, пообещав вскоре поделится видео и фото с показа.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 20 Мар 2018 в 1:10 PDT Тем временем, различные ролики с мероприятия уже появились в Сети. В том числе, и благодаря звездным родителям юных моделей. Так, например, успехом своей дочери Нади похвасталась Татьяна Навка.
Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции,
подписала видео в Instagram фигуристка.
Девочка вышла в красном платье за руку с другой моделью и довольно уверенно прошлась по подиуму. Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 20 Мар 2018 в 10:54 PDT Не смогла скрыть радости за свою дочь и певица Жасмин.
Мой белый лебеденок на фэшн-шоу нашей любимой Галины Юдашкиной. ❤️😘 Спасибо огромное за приглашение, коллекция — восторг! 🔥
написала она в Instagram, поделившись видео о том, как Маргарита прошла по подиуму в белоснежном платье.
Кстати, на данном ролике Маргарита идет сразу за детьми Филиппа Киркорова — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 20 Мар 2018 в 11:27 PDT Интересно, что Максим Галкин и Алла Пугачева фото и видео с показала в своих Instagram пока не поделились, но многочисленные поклонники их дочери Лизы уже опубликовали множество роликов в соцсети. Так, например, можно увидеть, как девочка готовится к показу. Лиза послушно сидит на стуле у парикмахера, да еще и успевает заметить, что один из элементов ее прически похож на колбасу, которую так любит есть ее брат Гарри. Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 20 Мар 2018 в 12:40 PDT Кроме того, в Сети есть и видео, на котором Лиза позирует фотографам с готовой прической и в платье. Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 20 Мар 2018 в 10:15 PDT Также можно посмотреть и на проход девочки по подиуму. Заметим, что Лиза вышла в роли юной невесты — в белом платье и с фатой. Публикация от Гарри Галкин & Лиза Галкина (@garry.liza_galkiny) 20 Мар 2018 в 9:52 PDT Все дети получили множество восторженных отзывов от поклонников их родителей в Сети. Фото: Instagram