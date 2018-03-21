Оставили пожизненный срок: Верховный суд отклонил апелляцию пермяка, осужденного за убийство школьника

Пермяку, которого в СМИ прозвали «оренбургским маньяком», Верховный суд России отказал в апелляции и оставил в силе решение Пермского краевого суда. Мужчина будет отбывать пожизненный срок. Юрия признали виновным в убийстве семилетнего Кости (имя изменено. — Прим. автора) из Краснокамска, «иных действиях сексуального характера» с пятью детьми в Пермском крае и похищении девочки в Оренбурге.

Родители семилетнего Кости считают, что мужчина не имеет отношения к трагедии, произошедшей с их ребенком. Мама и папа мальчика подали апелляцию в суд, написали письма уполномоченным по правам человека и ребёнка и опубликовали в соцсетях рассказ о том, почему не со-гласны с приговором.

— Мы в курсе, что Юрий обжаловал приговор, с которым мы также не согласны. Мы тоже намерены обращаться в Верховный суд, — сообщил 59.ru отец погибшего мальчика Андрей Усольцев. — После нашего открытого письма с нами никто не связался из следствия.

Мама и папа считают, что обнаруженное в теплице тело не принадлежит их пропавшему сыну.

— Забрав останки, мы увидели не только более крупного ребенка, но и не тот цвет волос, — сообщают мама и папа и ребёнка. — Помогите вернуть нашего сына. Последние его слова по свиде-тельству друга были: «Я пошёл домой». Так помогите ему дойти до своего дома. Мы все очень сильно его ждём.

Семилетний школьник Костя (имя изменено. — Прим. автора) пропал в Краснокамске в октябре 2013 года. Он вышел из школы после уроков, но до дома не добрался. Ребенка искали полиция, следователи и волонтёры. О том, что мальчик мог быть убит Юрием, которого в СМИ прозвали «оренбургским маньяком», стало известно только в январе 2017 года. Следователи рассказали, что вещи и тело ребенка нашли закопанными в теплице на участке родителей мужчины. Экспер-тизы подтвердили, что останки и одежда принадлежат пропавшему Косте, но родители ребёнка не уверены, что эти выводы верны.