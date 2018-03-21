Это работает: 5 способов мотивировать школьника учиться больше и лучше

В начальной школе закладывается фундамент в отношении ребенка к учебе. Именно с 1-го по 4-й класс школьник приобретает познавательный интерес и мотивацию к дальнейшему обучению, ведь в возрасте 6-9 лет происходит очередной скачок развития. Психика детей в буквальном смысле этого слова жаждет познавательной деятельности, в то время как интерес к деятельности игровой постепенно отходит на второй план.

В этот период легче всего поддержать присущую каждому ребенку любознательность и направить ее в нужное русло. Причем основная роль в этом деле отводится родителям, а не учителю.

Мы поговорили с опытными родителями о том, как им удается незаметно мотивировать своих детей на обучение в школе, и делимся пятью простыми советами, которые точно помогут изменить отношение вашего ребенка к занятиям.

Мечтайте

У вашего первоклашки уже есть мечта кем-то стать? Прекрасно! Используйте это для мотивации: вместе с ребенком составьте план знаний, которые понадобятся ему, чтобы стать, к примеру, врачом. Объясните, что учеба поможет добиться поставленных целей.

Читайте перед сном

Несмотря на то что день ученика заполнен самыми разнообразными делами, уроками и кружками, постарайтесь запланировать час перед сном для чтения «для души». Пусть это будут книги, интересные самому ребенку, те, что помогут ему отдохнуть и расслабиться.

При желании можно найти художественную литературу, перекликающуюся с темами уроков в школе.

Новая информация непременно усилит интерес ребенка к предмету.

Знания вместо оценок

Интересуясь у ребенка, как прошел очередной день в школе, спрашивайте не об оценках, а о том, что нового и интересного он узнал за этот день. Пусть расскажет, что его удивило и поразило. Пересказывая информацию вам, ребенок незаметно для себя закрепляет ее в своей памяти и концентрируется на положительных эмоциях.

Научите учиться

Зачастую из-за большой загруженности учителя не уделяют этому аспекту должного внимания. Покажите ребенку, как организовать школьные принадлежности таким образом, чтобы ими было легче и удобнее пользоваться, как работать с книгой. Расскажите, как делали вы, когда сами учились в школе.

Будьте просто родителем

Не критикуйте, не оценивайте и не сравнивайте ребенка с другими — с этим прекрасно справится школьный учитель.

Роль родителя в нелегком процессе адаптации в школе — помогать и выслушивать.

В первую очередь обращайте внимание на чувства ребенка, не позволяйте негативным эмоциям, которые неизбежно будут возникать, копиться. Не считайте подготовку домашнего задания своей обязанностью.

Позвольте ребенку попросить вашей помощи в случае необходимости. Помните, что постоянное давление в отношении уроков лишь усиливает стресс и делает учебу не увлекательным познавательным процессом, а простой обязаловкой.

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