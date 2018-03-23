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Кейт Миддлтон отметила уход в декрет веселым застольем
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Кейт Миддлтон отметила уход в декрет веселым застольем 

Passion.ru 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
Этот четверг стал последним рабочим днем Кейт Миддлтон перед декретом. Его герцогиня Кембриджская провела в компании мужа и представителей стран Содружества в центре общественной организации St.Luke's Community. Там 36-летняя будущая мама поучаствовала в приготовлении праздничного обеда. За работой женщина рассказала присутствующим кулинарных предпочтениях своих детей.
«Они обожают месить тесто для пиццы! Они очень любят пачкаться в муке», — поделилась она.
Третий ребенок герцогини Кейт и принца Уильяма появится на свет ориентировочно в апреле. До этого момента будущая мама планирует проводить время с пользой для души и тела: много отдыхать и посвящать себя семье и детям.
Поздравляем будущих родителей!
Фото: globallookpress
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