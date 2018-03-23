Кейт Миддлтон отметила уход в декрет веселым застольем

Этот четверг стал последним рабочим днем Кейт Миддлтон перед декретом. Его герцогиня Кембриджская провела в компании мужа и представителей стран Содружества в центре общественной организации St.Luke's Community. Там 36-летняя будущая мама поучаствовала в приготовлении праздничного обеда. За работой женщина рассказала присутствующим кулинарных предпочтениях своих детей.

«Они обожают месить тесто для пиццы! Они очень любят пачкаться в муке», — поделилась она.

Третий ребенок герцогини Кейт и принца Уильяма появится на свет ориентировочно в апреле. До этого момента будущая мама планирует проводить время с пользой для души и тела: много отдыхать и посвящать себя семье и детям.

Поздравляем будущих родителей!

Фото: globallookpress