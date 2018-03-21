В США родители называют детей именами диснеевских персонажей

Диснеевские мультфильмы настолько популярны, что вдохновляют некоторых родителей называть своих новорожденных в честь популярных персонажей. Так, после выхода в 2013 году сказки «Холодное сердце» (Frozen), в США в 2 раза, по сравнению с 2012 годом, увеличилось количество девочек, названных Эльза (было 566, стало 1138).

Управление социального обеспечения Соединенных Штатов предоставило данные, согласно которым многие родители называют детей именами диснеевских принцесс и героев: в позапрошлом году пятеро мальчиков были зарегистрированы под именем Маугли, 28 девочек назвали Лило, а имя Ариэль дали не только 2177 девочкам, но и 595 мальчикам. Также встречаются Гасы, Бемби, Дори, Моаны и Тритоны.

В России тоже дают детям непривычные имена. Например, в Подгоренском районе Воронежской области в многодетной семье родилась девочка, которую назвали Россия. Это шестой ребенок в своей семье и вторая девочка с таким именем в нашей стране.

Первая Россия родилась в павловской семье Киценко в январе 2009 года, а сейчас уже ходит в третий класс. Кроме того, в прошлом году были зарегистрированы новорожденные мальчики с именами Форвард, Норд, Франклин, Орфей, а также Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. И девочки Златозара, Ладислава, Аграфена, Искра, Дорофея, Васса и Исидора.

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