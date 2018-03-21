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Маленькая Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье
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Маленькая Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Гарри и Лиза Галкины Лиза Галкина Алла Пугачева с дочкой Лиза и Гарри Галкины Лиза и Гарри Галкины Лиза и Гарри Галкины Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Алла Пугачева с детьми Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Алла Пугачева Сейчас в Москве проходит еще одна Неделя моды, и Валентин Юдашкин показал на ней свою детскую коллекцию. Звездой шоу стала юная Лиза Галкина, которую кутюрье и друг семьи нарядил в пышное свадебное платье и фату. Девочка прошлась по подиуму как настоящая модель! Гордая мама Алла Пугачева опубликовала в своем микроблоге видео с дефиле Лизы и подписала его так: «Обязательный финал показа. „НЕВЕСТА“ Молодец Лизанька». Фолловеры Примадонны тоже осыпали комплиментами Лизу: «Какая прелесть», «Невероятно мило», «Артистизм у этого ребенка заложен в генах». Кстати, в этот вечер на подиуме блистала еще и подружка Лизы Надя Пескова. Она представила пышное красное платье, а мама Татьяна Навка запечатлела ее появление на видео, которое выложила в Instagram. Фото: Instagram
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