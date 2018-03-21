«Для мамы старается»: маленькая дочь Елены Темниковой готовит печенье

Известная российская исполнительница и автор песен Елена Темникова поделилась в социальных сетях новым видеороликом с участием своей двухлетней дочери Александры, которая старательно помогала бабушке готовить печенье.

Популярная эстрадная певица Елена Темникова, кроме успешной карьеры в шоу-бизнесе, успевает воспитывать свою очаровательную дочь Сашу, которой, к слову, через несколько дней исполнится целых три года. Маленькими детскими достижениями наследницы артистка регулярно хвастается в своем персональном Инстаграм-аккаунте. Особенно часто подобные публикации появляются в ее микроблоге тогда, когда Темникова находится вне дома и получает короткие видеоотчеты о времяпрепровождении дочери в компании заботливой бабушки.

Так, на днях Елена опубликовала новый видеоролик с участием двухлетнего ребенка, когда была уже в самолете, готовящемся увезти ее навстречу к фанатам в Нижний Новгород, где был запланирован очередной концерт артистки. На трогательном видео маленькая Саша старательно помогает бабушке готовить печенье, не забывая при этом забавно комментировать процесс, явно подражая взрослым.

Поклонники пришли в восторг от очаровательной девочки и поинтересовались у Елены, не для нее ли Саша готовила печенье в виде цветов. «Какая же Сашенька милая! Прям такая сладенькая и все видео такие тёплые, семейные и мимимишные!» «Умничка! Бабуле помогает. Для мамы наверно старается, готовит» «Чудо! Прекрасная малышка! Как она у вас хорошо разговаривает уже. Маме печенье пекла?» «Леночка, Сашуля просто чудо! Маленькая помощница!» «Ой, какая хозяюшка растет! Маме печенье понравилось?»

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) 18 Мар 2018 в 8:21 PDT Отметим, что дочь Елены Темниковой Александра — невероятно одаренный для своего возраста ребенок. Малышка часто старательно подражает своей знаменитой маме и с воодушевлением поет забавные детские песенки.