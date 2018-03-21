Социальную пенсию в Адыгее получат 12 подкидышей

С 1 января 2018 года в пенсионное законодательство внесены изменения, согласно которым дети, оба родителя которых неизвестны, или так называемые «подкидыши», имеют право на получение социальной пенсии в общем порядке.

Речь идет о детях, которые сразу после рождения были оставлены родителями и в связи с этим не имели права на социальную пенсию по потере обоих родителей, поскольку юридически никогда их не имели.

Для назначения пенсии необходимо свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения о родителях, а также документ, подтверждающий постоянное место жительства на территории Российской Федерации.

Заявление на назначение пенсии можно подать через законного представителя (опекуна, попечителя) в территориальном органе Пенсионного фонда или в МФЦ. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, может оформить пенсию самостоятельно.

Размер социальной пенсии для детей, оба родителя которых неизвестны, составляет 10 068,53 рублей и выплачивается им до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если ее получатели обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания их обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

На территории Республики Адыгея выявлено 12 детей, оба родителя которых неизвестны. По всем 12 заявлениям территориальными органами ПФР в республике вынесены положительные решения на установление социальных пенсий.