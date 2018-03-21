В Британии рассматривают возможность оплачивать родительские отпуска не только мамам, но и папам

В правительстве Великобритании обсуждают возможность отправлять после рождения ребенка в оплачиваемые отпуска не только матерей, но и отцов. Мужчины, которые после рождения младенца, хотят играть такую же важную роль в воспитании и уходе, как и матери, сталкиваются с устаревшей социальной политикой. Они не могут находиться в семье и вынуждены зарабатывать деньги, в то время как первые три месяца крайне важны для установления внутрисемейных связей.

Британский комитет женщин и равенства выступил с инициативой поддержать работающих отцов и предоставить им оплачиваемый 12-недельный отпуск после рождения ребенка. Устаревшая социальная политика и взгляд на гендерные роли на данный момент не позволяют отцам находиться в первое время рядом с детьми и не терять при этом деньги. Комитет предлагает также выплачивать мужчинам 90% зарплаты.

Председатель комитета, депутат Мария Миллер, сказала, что эти рекомендации жизненно важны как для удовлетворения потребностей семей, так и для помощи в устранении гендерного разрыва в оплате труда. Существует историческая нехватка поддержки мужчин, которые хотят заниматься детьми, и гендерное распределение ролей не помогает преодолеть трудности.

В России отпуск по уходу за ребенком предоставляется матери от 1,5 до 3 лет. На это время за женщиной сохраняется рабочее место и в первые полтора года ей выплачивается денежная компенсация. Отпуск по уходу за ребенком могут использовать как мать, так и отец, но последнее происходит довольно редко. Полноценно участвовать в первых месяцах жизни малыша у обоих родителей возможности нет.

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