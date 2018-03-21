Отцы рассказали, как проводят время с детьми

— Сын, ты совсем взрослый стал, с днем рождения! — Пап… Я — дочь.

Мы искренне уверены, что такой сюжет остался только в анекдотах и папы принимают гораздо больше участия в жизни своих детей, чем принято считать. С папой можно делать глупости, папа — тот человек, который загадочным голосом скажет: «Только маме не говори» — и разрешит съесть лишнюю конфету.

И если мамины обязанности по отношению к детям нам более-менее понятны, то как строятся отношения отцов и детей, остается загадкой. Вместе с магазином детской одежды Choupette мы решили не разводить кофейную гущу и спросить напрямую у пап — а чем они вообще со своими отпрысками занимаются? Вопросы задавали мы, а магазин детской одежды Choupette предоставил удобную и красивую одежду для съемок. Получилось пять душевных историй, и они напрочь разрушают стереотип об отце, который приходит вечером уставший с работы, иногда бьет кулаком по столу, говорит свое веское «Борща мне!», а после отправляется к телевизору, потому что там «наши играют». Папа Витя с Ксюшей (4 года)

Исторически сложилось, что с Ксюхой мы делаем то, что запрещает делать мама. Например, недавно мы ездили на дачу и катались с горок на снегокате. Когда гуляли всей семьей, катались на средней горке — она почти безопасная, только небольшой трамплинчик в конце. Потом я увидел горку побольше — она уже пострашнее и интереснее. Мама нас с ребенком не отпустила сначала, пришлось самому тестировать и валяться в снегу. Только вечером, когда пошли с Ксюшей гулять вдвоем, катались исключительно с нее. А потом она говорит: «Папа, это наш с тобой секрет, маме мы не скажем».

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Горка — это, конечно, очень экстремально, но вообще у нас большинство развлечений такие. Самые любимые — акробатические трюки. Мама у нас таким не занимается, ей физически тяжело. А со мной влегкую: ребенок разбегается, я подхватываю и подкидываю вверх, в воздух. Часто я для Ксюхи за «шведскую стенку»: лазает по мне как хочет. Кайфово, когда она держит меня за руки, упираясь ногами, забирается до шеи и делает сальто назад. Иногда все происходит даже без моего участия: Ксюха подбегает, залезает на стул, раз-два — и уже висит у меня на плечах.

Мы часто готовим вместе: выпечку, всякие пиццы, «шарлотки». Недавно лепили всей семьей хинкали. Но любимые блюда Ксюхи те, которые она может сделать сама. Яичница или сырники. Делая сырники, она сама лепит, катает «колобок», потом расплющивает и кладет на сковороду. Ну это если мама не видит, на сковородку кладет. Если мама видит, мы просто лепим.

За внешний вид у нас, естественно, отвечает мама. Я редко принимаю участие — занятие это не для среднего ума. Помню, как-то раз Таня была с младшей на даче, а мы с Ксюхой пошли гулять. Я получил потом втык за то, что надел под платье легинсы. Я иногда, конечно, пытаюсь принять в участие в процессе, и мне кажется, что наряд смотрится отлично. Но мама наша непреклонна: «Кто так одел ребенка? Нельзя так одевать, ничего же не сочетается!»

Еще мы вместе смотрим футбол! Я обожаю футбол, болею за ФК «Спартак» и где-то раз в две недели смотрю матчи дома. Все началось с того, что ребенок приходил и требовал мультики, а я ни в какую — футбол же! И вот она раз со мной пять минут посмотрела, еще раз пять минут посмотрела — и пристрастилась. Теперь сидит, смотрит матчи до конца, болеет вместе со мной. И ждет, когда уже пойдем на стадион!

Я сначала был уверен, что Ксюхе прямая дорога в спорт, потому что лейтмотив нашей жизни — всегда быть первой. На соревнованиях, в гостях, даже вот сюда, на съемку, мы должны были приехать заранее, первыми. Но со спортом не сложилось. Вообще она страсть как любит внимание, ей обязательно надо, чтобы все вертелось вокруг нее. И если когда-нибудь она скажет, что хочет стать актрисой — я не удивлюсь и спорить не стану. У меня нет конкретного видения того, кем моя дочь должна стать, когда вырастет. Главное, чтобы она была счастлива. Папа Паша с Егором (5,5 лет) и Артемом (3,5 года)

Фразу «Маме не говори» я почти не произношу. Только в тех случаях, когда ребята много сладкого едят. Старший у нас вообще на диете по здоровью сидит — конфеты ему можно в ограниченных количествах. Но он иногда срывается — по-тихому, с утра, пока все спят, пробирается на кухню и съедает все сладости, которые видит. Тогда уже мама ругается сильно, я помалкиваю.

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Не понимаю, зачем ругать детей — я делаю это очень редко, только за какие-то поступки, когда они не думают головой. Понимаете, то есть возраст уже позволяет осознанно не делать какую-нибудь глупость, а они все равно делают. Вот тогда могу поругать. Иногда могу показательно серьезным голосом говорить, если не слушаются — два пацана все-таки (улыбается).

С младшим мы часто готовим вместе, любим варить суп: вместе режем картошку, морковь — он держит нож, я направляю. Особенно ему нравится сыпать всякие специи, ингредиенты в кастрюлю. Кстати, мы пока еще ни один не пересолили.

Со старшим мы больше гуляем и разговариваем — у него возраст сейчас такой, вопросов тьма, на все хочется получить ответы. Он никогда не спрашивал чего-то такого, что ставило меня в тупик, все вполне логично для пяти лет. И да, он у меня знает, откуда берутся дети — не в подробностях, конечно.

Мы, естественно, не все время супы готовим и разговариваем. Можем вместе чинить машину, собирать какие-то конструкторы. Еще страшно любим вместе изучать космос и планеты. Я люблю проводить время со своими ребятами. Это круто и интересно. Папа Анатолий и Лёня (8 лет)

Лёня у нас очень спокойный ребенок. Кажется, я никогда ему ничего не запрещаю — он сам как-то всегда держит себя в рамках. Зачастую мне достаточно объяснить всего один раз, почему какие-то вещи лучше не делать — он быстро учится, запоминает и начинает учить других. Он и другим детям пытается объяснить, почему какие-то вещи опасные или нехорошие — Лёня очень рассудительный для своего возраста. Вдобавок он доверяет родителям и понимает, что нас надо слушаться.

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Перебарщивает только с компьютером и телефоном — это, наверное, одни из немногих ограничений для него в семье. Конечно, за всяческие ограничения у нас отвечает мама. Это лучше у ребенка спрашивать, но мне кажется, что все-таки я в семье «добрый полицейский».

Мы много разговариваем и очень любим играть в настольные игры. Наша любимая — «Каркассон», ролевая игра, в которой надо строить и захватывать замки. Лёня очень часто выигрывает, и, знаете, я совсем ему не поддаюсь! Еще сын у меня фанат конструкторов «Лего», ну и я, получается, вместе с ним. Он очень ответственно относится к выбору каждого нового набора — смотрит обзоры на YouTube, примеряется, ставит себе цель, какой конструктор хочет. Чтобы вы понимали, «ставит цель» — это когда Лёня очень хочет какой-то набор и постоянно спрашивает у нас с мамой, что он должен сделать, чтобы его получить.

Лёня кажется тихим, но это только первое впечатление. Раньше он ходил в театральный кружок — с удовольствием выступал на сцене, публичные действия ему нравились. Сейчас ходим с ним на карате. Ну как «ходим»: занимается Лёня в группе, я его отвожу.

По поводу карате у мамы нашей были сомнения. Но она, как и я, понимает, что сын должен уметь за себя постоять, защитить себя, в будущем — свою девушку, свою семью. Я стараюсь воспитывать сына так, чтобы он вырос мужчиной. Папа Константин и близняшки Лиза и Таня (8 лет)

(Смотрит на девчонок, улыбается.) Мы — театралы! Режиссеры, актеры, костюмеры — все в одном. Театр для нас выбрала мама, хотя дочки и со спортом в очень хороших отношениях, но сложилось вот так. Сейчас Лиза и Таня занимаются в театральном отделении Московского детского театра эстрады на Бауманской.

Я хожу почти на все спектакли. Бывает, что постановки повторяются, и парочку я все-таки пропустил. Сейчас девчонки одновременно играют в четырех спектаклях, но самый любимый — «Денискины рассказы» постановки Романа Коваля . В основном, наверное, из-за «Денисов», которые играют главные роли (смеется). Один раз они даже участвовали в закрытом показе для правительства Москвы

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И хотя в театр, к сожалению, я попадаю не всегда, на домашних спектаклях оказываюсь только в первых рядах. Поскольку со спортом у нас тоже все отлично, последний раз девочки решили, что обычная постановка не зайдет и обязательно нужно показать цирк. Отжимались на кулаках, кувыркались, Лиза залезла на шкаф. Отжиматься на кулаках, к слову, заставили даже меня. Хотя цирк — это что-то такое, что можно описать, в основном у нас, конечно, концептуальное искусство.

Весь дом завален костюмами — какие-то с мамой помогаем делать, но большинство Таня с Лизой делают сами — обматываются тканью, что-то где-то привязывают. Я даже в магазине специально купил несколько отрезов, чтобы был простор для творчества.

Мы очень любим летом вместе кататься на велосипедах. На двухколесный транспорт я пересадил девчонок за два дня, с легкостью. Чтобы они быстро научились держать равновесие, снял педали с детских велосипедов и аккуратно съезжал с ними с пологой горки. Равновесие держать научились, а на третий день уже спокойно крутили педали и вообще очень уверенно держались.

Нет такого, чтобы мы точно знали, кем мы хотим видеть Таню и Лизу в будущем. Сейчас это театр, что будет дальше — понятия не имею. По большому счету, мне главное, чтобы нравилось им. Но вы только посмотрите на них. Это же настоящие актрисы!

Папа Руслан и София (8 лет) с Лизой (6 лет)

У нас семья «кукольников». Я раньше работал в театре, сейчас открыл свой небольшой проект — выездной кукольный театр. Открыл, когда у нас появился первый ребенок, а со временем полностью погрузился в него и из обычного театра ушел. А жена до сих пор работает в кукольном театре им. Образцова. В спектаклях я играю сам, девочки наши в этом участия не принимают. Честно говоря, я бы не очень хотел, чтобы они этой профессией занимались. Это адский труд.

Хотя, конечно, они к этому тянутся — все детство провели в театре. Сейчас возраст уже посерьезнее, и большую часть времени девчонки на учебе. Но вот на выходных, когда есть свободное время, особенно зимой, стараемся выезжать куда-то — на горках покататься, в парк сходить, на каток.

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Домашние игры: прятки, драки, настольные игры — это у нас только с папой. Все происходит очень спонтанно. Захожу я, например, к ним в комнату, а они там бесятся — естественно, мимо меня этот ураган не проходит: «О, папа, давай с нами!» И тут же все завертелось, закрутилось. Все активные игры на улице — тоже на мне. Во дворе девчонки ни с кем почти не общаются, там своя компания.

Со мной у них никаких конфликтов не возникает, так что можно сказать, что я за «доброго полицейского». Все потому, что я на многие вещи не особо обращаю внимание. Разбилась сахарница или кружка? Да и ладно! Пролили компот или рассыпали что-то? Да ничего страшного! На улице холодно и надо надевать теплые штаны? Да бросьте, мы и в колготках можем пойти! Я все-таки не курица-наседка, в самом деле.

Удивительно, но по театрам мы практически не ходим, только на суперкрутые театральные фестивали или на постановки, которые делают наши друзья. Театром нас сложно удивить, сами понимаете. Зато часто стараемся выбираться в бассейн! Прямо рядом с домом у нас есть спортивный комплекс «Олимпиец». Там небольшой бассейн, несколько простых горок и маленький ресторанчик. Вот туда часто сбегаем спонтанно — девчонки бесятся, резвятся, я их учу плавать.

Часто, конечно, наша мама говорит, что я все делаю не так. Ну просто у нас с ней разное понимание того, что правильно, а что нет. Например, когда мы с девочками делаем уроки, я стараюсь объяснять что-то не по учебнику, а через песни и пляски, в театральной форме, что ли. Мне кажется, так ребенку гораздо проще понять, что от него хотят.

В плане одежды мы тоже с мамой не сходимся. Вот я говорю: она пусть сама пойдет, откроет шкаф и выберет, но мама уверена, что ребенок все сделает неправильно. А мне кажется, что, если девчонки будут сами выбирать, что им носить, со временем они найдут свой собственный стиль и это будет круто. Вот так и живем с ними, в окопах (смеется). Знаете, как мы собираемся куда-то, если мамы нет дома? Я открываю шкаф, включаю скайп, и мама у нас все равно принимает участие в сборах.

У Лизы в детском саду папу знают все. Потому что папа ставит спектакли, папа выступает за Деда Мороза, папа дружит с другими детьми. Наверное, если в школе или детском саду девчонок попросят привести кого-то из родителей, чтобы рассказать о себе, они приведут папу.