«Очень молодо выглядит»: Оксана Самойлова показала редкое фото с мамой

Модель Оксана Самойлова практически каждый день публикует в Инстаграме новые фотографии, которые вызывают огромный интерес у ее поклонников. Но очередной снимок оказался для них немного неожиданным: женщина выставила на всеобщее обозрение фото со своей матерью, чего случается крайне редко.

Жена популярного рэп-исполнителя Джигана обрадовала своих подписчиков в микроблоге новой публикацией. И если раньше ее аккаунт пестрил снимками с детьми и супругом, то сейчас она выложила в сеть довольно редкое семейное фото, на котором запечатлена вместе с матерью в одном из торговых центров. При этом Оксана не стала рассказывать, что они там делали, или писать какие-то философские изречения, а подписала публикацию очень просто: «Мамуль мой»

Подписчики Самойловой просто засыпали женщин комплиментами в адрес их внешности. При этом маме Оксаны досталось значительно больше одобрительных откликов, нежели ей самой. Но и без сравнения их между собой, конечно же, обойтись не смогло. Что примечательно, некоторые даже не поверили, что на снимке с Оксаной на самом деле ее мама. «Я бы сказала подружка рядом!» «До пластики очень были на маму похожи!» «Мама?! Не может быть, а так и не скажешь! Очень молодо выглядит!» «Точно мама? Я думала сестра!» «Как подружка, немного старше…» «Мамуля моложе даже смотрится!» «Очень молодая и милая мамочка. Язык не поворачивается назвать бабушкой!» «Почему вы не показываете родителей? Денис так вообще ни разу…» Кстати, часть Интернет-пользователей отметила, что у ближайшей родственницы Самойловой почему-то очень грустное выражение лица. Они в шутку предположили, что модель просто вымотала маму, пока водила с собой по магазинам в торговом комплексе.

А несколько дней назад Самойлова рассказала своим поклонникам о страшной ночи на сафари в Африке.