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Девочка из шадринской школы принесла пневматику, чтобы отомстить обидчикам
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Девочка из шадринской школы принесла пневматику, чтобы отомстить обидчикам 

45.ru 52 минуты назад
Фото: 45.ru
Девочка, открывшая стрельбу в шадринской школе, ничем не выделялась среди сверстников. Ровесники характеризуют девочку как обычного подростка.
— Она не была лидером и особо ничем не выделялась. Мы ее знаем отдаленно, то есть просто по имени. Каких-то плохих или, наоборот, ярких события с ней не было связано, — рассказывают о девочке сверстники.
— Это произошло на перемене. Мы выстрелов даже не слышали. Девочка попала двум мальчикам в голову, девочке — в спину и еще одному мальчику в колено. Как говорят ребята, она принесла пистолет, чтобы отомстить за то, что ее обзывали, — сообщает ученица школы.
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