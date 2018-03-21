Девочка из шадринской школы принесла пневматику, чтобы отомстить обидчикам

Девочка, открывшая стрельбу в шадринской школе, ничем не выделялась среди сверстников. Ровесники характеризуют девочку как обычного подростка.

— Она не была лидером и особо ничем не выделялась. Мы ее знаем отдаленно, то есть просто по имени. Каких-то плохих или, наоборот, ярких события с ней не было связано, — рассказывают о девочке сверстники.

— Это произошло на перемене. Мы выстрелов даже не слышали. Девочка попала двум мальчикам в голову, девочке — в спину и еще одному мальчику в колено. Как говорят ребята, она принесла пистолет, чтобы отомстить за то, что ее обзывали, — сообщает ученица школы.