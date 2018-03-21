Азы росписи гипсовых барельефов освоили юные жители Коптева

Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых барельефов провели на прошедшей неделе в Центре социальной помощи семье и детям района Коптево. Его участниками стали подопечные студии «Волшебная кисточка», а также родители.

— Важным фактором личностного развития ребенка является удовлетворение его потребности в положительном эмоциональном контакте с близкими людьми, в первую очередь — с мамой. В результате творческого занятия, мамы с детьми, создали очень интересные шедевры из гипсовых барельефов, — прокомментировал один из сотрудников ЦСПСиД.

Мастер-класс проходил в субботу, 13 марта. (жм)