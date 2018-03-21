Четырехлетняя дочь Максима Галкина стала невестой 

Лиза Галкина дебютировала в роли модели на показе детской коллекции Валентина Юдашкина в рамках Moscow Fashion Week. Дочке телеведущего выпала честь завершать показ в образе невесты. Для участия в показе своей первой детской коллекции Yudashkin Kids модельер пригласил наследников своих известных друзей.
Вместе с Лизой по подиуму продефелировали ее брат Гарри, дети Филиппа Киркорова 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин, а также дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки 4-летняя Надя. Для Лизы было выбрано длинное пышное платье с фатой, белые туфли, а в руках юная модель пронесла букет невесты. Фотографии с показа уже появились в Instagram-аккаунтах родителей девочки Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
При этом сама примадонна не смогла присутствовать на показе — певица участвовала в юбилейном концерте Ильи Резника. Напомним, что Пугачева недавно пожаловалась на свое здоровье и рассказала о том, как ее мотивируют дети. «Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — сообщила она в своем Instagram.