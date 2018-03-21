5 советов мамам маленьких жадин

Как правило, такое поведение дети начинают демонстрировать в возрасте старше двух лет. Кто-то при попытке отобрать игрушку орёт и лезет в драку, кто-то рыдает, кто-то зовет родителей. Как правильно реагировать на такие вот приступы жадности?

1. Уважайте право на собственность

«Быстро дай мальчику машинку! Жадным быть плохо!» — именно это чаще всего сурово говорят мамы и папы. Подумаешь, машинка — жалко что ли? Но психологи советуют примерить вот это вот «быстро дай» на себя. Быстро дайте той тёте телефон — он ей понравился. А дяде — машину на пару вечеров. А соседке ну никак не обойтись без ваших украшений — ну на вечер, вам жалко?

А ведь машинка, кукла, да даже красивый календарик для детей — ценность. И отдавать её чужому вредному мальчику совсем не хочется. А родительский поступок ребёнок воспринимает как предательство. Объясните, что нельзя отбирать чужие игрушки, нельзя дразниться, а вот давать или нет свои — личный выбор. И если ребёнок понимает, что его мнение уважают, он будет куда меньше отстаивать свои права. И чаще делиться.

2. Помните о профилактике

К разным вещам и игрушкам у ребёнка разное отношение. Есть самые любимые. Сломают — будет трагедия. Или новые, дорогие, редкие — их непременно будут просить и вырывать из рук. Если вы идёте в детский коллектив, лучше не брать с собой такие игрушки. Объясните чаду, что во дворе (в садике, школе) много детей. Да, делиться с ними ребёнок не обязан, но брать такую вещь с собой — значит, давать лишний повод для конфликта. Кроме того, дети могут неумышленно, не со зла повредить хрупкую вещь. Поэтому любимой принцессой лучше поиграть дома, а в песочницу взять что-то другое.

3. Разберитесь в причинах

Если ребёнок ни с того ни с сего вдруг перестаёт делиться игрушками, болезненно относится к любым попыткам играть вместе, это может говорить о повышенной тревожности, чувстве одиночества или стрессе. Не ругайте малыша, попросите его рассказать о причинах такого поведения.

4. Научите правилам взаимодействия

Если ребёнок ещё мал, или, например, большую часть времени проводит со взрослыми, а не с детьми, он может просто не понимать, как правильно играть вместе. Объясните, что товарищ по играм берёт игрушку на время — он не хочет обидеть, не задирается — просто просит ненадолго. Научите меняться игрушками: мяч можно дать мальчику, а взамен попросить самокат.

5. Мотивируйте

Расскажите, почему рьяно охранять свои вещи и игрушки, никому и никогда их не давая — это плохо. Например, потому, что другие дети обижаются и не хотят играть вместе. И свои игрушки тоже не дают. Жадных не очень любят, потому что считают, что это не по-товарищески. Или думают, что раз не делишься, то и дружить не хочешь. В зависимости от возраста объясняйте ребёнку все минусы и слабые места позиции «это моё!». И не забывайте хвалить за успехи!