8 самых бесполезных вещей для новорождённого

Молокоотсос. Вещь совершенно не дефицитная, продается во многих аптеках и детских магазинах. Очень часто этот прибор так и остаётся нераспакованным. Сначала маме не до экспериментов с новым устройством, а потом молокоотсос уже не нужен. Лучше отложить несколько тысяч рублей, и, если понадобится, отправить любого из родственников в аптеку.

Ходунки и прыгунки. Иногда используются как заменитель манежа для уже ходящих детей второго года жизни. Как правило, к началу их использования мамы успевают прочитать десятки запрещающих статей детских ортопедов и хирургов и не рискуют посадить малыша в это устройство. Ну а дети постарше умудряются не только выпутаться из сбруи, но ещё и опрокинуть всю конструкцию на себя.

Детские весы. Их обычно дарят тревожные бабушки. Комплектом с весами нередко идут выяснения «сколько малыш съел?», «а не слишком ли он худенький?» и «точно ли у тебя жирное молоко?». Весы могут быть необходимы по медицинским показаниям, а здоровым и нормально питающимся малышам достаточно взвешиваний раз в месяц у участкового педиатра.

Развивающий коврик с дугами. В первые месяцы жизни коврик может заменить мобиль, малыш охотно ловит висящие на дугах игрушки. А после мамы с удивлением выясняют, что тапок, провода и кошачья миска для ребенка намного интереснее, чем дорогая яркая конструкция с уймой липучек, веревочек и «пищалок». Так что лучше выбрать мобиль для кроватки, а на пол постелить любое одеяло.

Подставки для купания. Горки и вкладыши занимают немало места, но очень редко дети соглашаются спокойно лежать в одной позе во время всего купания. Большинство детей не рады и подставкам для сидения, им комфортнее сидеть на дне ванны.

Термометр-соска. Обратите внимание на размер и форму такой соски — она намного длиннее обычной. Дети её категорически отказываются сосать те полторы минуты, которые по инструкции необходимы для измерения температуры. Впрочем, соску-термометр можно не выкидывать, скорее всего, года через три малыша получится уговорить подержать рот закрытым, пока термометр не закончит измерение.

Распашонки и ползунки. Неудобная одежда, из которой малыш легко вылезает. Намного практичнее использовать современные боди и слипы на кнопках. Кстати, есть боди с капюшоном и специальными «кармашками» на рукавах, они отлично заменяют «царапки-рукавички» и традиционные чепчики.

Детская косметика. Дерматологи не из рекламы не советуют ежедневно купать ребенка с пенкой, мыть ему голову детским шампунем и наносить на кожу мыло, лосьон и крем одновременно. Обычная рекомендация — одно купание в неделю со средством, детское мыло для удаления выделений. Возможно, понадобится один крем или присыпка. Не сомневайтесь, кто-то из родни или знакомых наверняка подарит хоть что-то из этого списка. Ну а если нет, нужное средство легко купить.