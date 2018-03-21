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Дети регулярно встречаются с «интересными людьми»
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Дети регулярно встречаются с «интересными людьми» 

Южное Бутово 7 часов назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1368 дети познакомились с профессией зубного врача и микробиолога. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
"Встреча с интересными людьми" является одной из форм работы по ознакомлению дошкольников с миром профессий. На этот раз гостями встречи стали наши родители. Благодаря им, воспитанники познакомились с такими профессиями как врач-стоматолог и микробиолог, узнали об их значимости для людей и провели ряд экспериментов. Огромное спасибо родителям, что нашли время прийти к нам и рассказать о своей интересной профессии.
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