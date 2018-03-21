Дети регулярно встречаются с «интересными людьми»

В школе № 1368 дети познакомились с профессией зубного врача и микробиолога. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"Встреча с интересными людьми" является одной из форм работы по ознакомлению дошкольников с миром профессий. На этот раз гостями встречи стали наши родители. Благодаря им, воспитанники познакомились с такими профессиями как врач-стоматолог и микробиолог, узнали об их значимости для людей и провели ряд экспериментов. Огромное спасибо родителям, что нашли время прийти к нам и рассказать о своей интересной профессии.