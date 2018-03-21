Инсайдер рассказал, какие операции сделала Кайли Дженнер после родов

Пока поклонники восхищаются фотографиями Кайли Дженнер в купальнике, журналисты публикуют на звезду реалити-шоу компромат. Сегодня инсайдер рассказал, что прийти в форму новоиспеченной маме помогла не тренировка, а пластический хирург.

Ей сделали сразу две подтяжки живота, липосакцию и лифтинг-груди.

Кайли Дженнер с подругой

По данным приближенного источника, врачи хорошенько поработали и с лицом Кайли. Ей сделали множество «уколов красоты» и накачали губы.

Кайли не придерживается рекомендаций врачей и делает немыслимое количество процедур по снижению веса. Она не хочет больше детей. И это нежелание связано именно с тем, как она выглядела. Она ненавидела быть беременной.