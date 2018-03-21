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Инсайдер рассказал, какие операции сделала Кайли Дженнер после родов
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Инсайдер рассказал, какие операции сделала Кайли Дженнер после родов 

Журнал ОК! 6 часов назад
Пока поклонники восхищаются фотографиями Кайли Дженнер в купальнике, журналисты публикуют на звезду реалити-шоу компромат. Сегодня инсайдер рассказал, что прийти в форму новоиспеченной маме помогла не тренировка, а пластический хирург.
Ей сделали сразу две подтяжки живота, липосакцию и лифтинг-груди.
Кайли Дженнер с подругой
По данным приближенного источника, врачи хорошенько поработали и с лицом Кайли. Ей сделали множество «уколов красоты» и накачали губы.
Кайли не придерживается рекомендаций врачей и делает немыслимое количество процедур по снижению веса. Она не хочет больше детей. И это нежелание связано именно с тем, как она выглядела. Она ненавидела быть беременной.
Напомним, что Кайли родила дочь в феврале. Отцом ребенка стал ее бойфренд Трэвис Скотт, с котором она начала встречаться в апреле 2017. По словам инсайдера, Кайли и Трэвис живут отдельно друг от друга и не планируют жениться. Ухаживать за младенцем новоиспеченной маме помогает няня. Свою дочку Кайли не стала скрывать от
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