Челябинские дизайнеры покажут дефиле в помощь ребенку 

Дизайнеры из Челябинска организуют модный показ, во время которого соберут средства для ребёнка с ДЦП, сообщают организаторы.
Коллекции модной одежды представят дизайнеры Ярослав Заикин, Ксения Зельман, Елена Алексеева, Динара Гильманова, Наталья Леонова. Также идею благотворительного модного показа поддержали известные модные бренды.
Вырученные средства будут направлены на лечение подопечной благотворительного фонда «Родная» Лены Бичик. Девочка борется с ДЦП. Фонд в течение трех лет курирует лечение Лены и оказывает финансовую помощь. За это время девочка научилась ходить и прыгать на месте, ловко шевелить пальцами.
«У меня у самой ребенок с ДЦП, и поэтому вопроса, каким мы будем помогать детям, вообще не было. В тех местах, где мы с дочерью бываем на лечении, мне хочется взять и каждую маму встряхнуть, сказать: «Ты включись! Ты чего умираешь? У тебя нормальный ребенок, и жизнь не заканчивается. Ребенку счастливая мама нужна!» Они не просят помощи, а мы не знаем, чем можем помочь. Хочется показать, что даже те люди, которых они не знают, готовы приходить им на помощь. Соберитесь всем подъездом, испеките пирог и придите к такой маме чай попить. Ей будет приятно! А мы проведем благотворительный показ», — комментирует инициатор мероприятия Юлия Бабкина.
Помимо дефиле гостей ждут творческие номера от детской школы балета и центра художественной гимнастики.
Благотворительный вечер «Цвет твоей души» пройдет 30 марта в банкет-холле Grand Royal. Подробности — на сайте фонда «Родная».