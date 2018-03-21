Челябинские дизайнеры покажут дефиле в помощь ребенку

Дизайнеры из Челябинска организуют модный показ, во время которого соберут средства для ребёнка с ДЦП, сообщают организаторы.

Коллекции модной одежды представят дизайнеры Ярослав Заикин, Ксения Зельман, Елена Алексеева , Динара Гильманова, Наталья Леонова . Также идею благотворительного модного показа поддержали известные модные бренды.

Вырученные средства будут направлены на лечение подопечной благотворительного фонда «Родная» Лены Бичик. Девочка борется с ДЦП. Фонд в течение трех лет курирует лечение Лены и оказывает финансовую помощь. За это время девочка научилась ходить и прыгать на месте, ловко шевелить пальцами.

«У меня у самой ребенок с ДЦП, и поэтому вопроса, каким мы будем помогать детям, вообще не было. В тех местах, где мы с дочерью бываем на лечении, мне хочется взять и каждую маму встряхнуть, сказать: «Ты включись! Ты чего умираешь? У тебя нормальный ребенок, и жизнь не заканчивается. Ребенку счастливая мама нужна!» Они не просят помощи, а мы не знаем, чем можем помочь. Хочется показать, что даже те люди, которых они не знают, готовы приходить им на помощь. Соберитесь всем подъездом, испеките пирог и придите к такой маме чай попить. Ей будет приятно! А мы проведем благотворительный показ», — комментирует инициатор мероприятия Юлия Бабкина.

Помимо дефиле гостей ждут творческие номера от детской школы балета и центра художественной гимнастики.

Благотворительный вечер «Цвет твоей души» пройдет 30 марта в банкет-холле Grand Royal. Подробности — на сайте фонда «Родная».