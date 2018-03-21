Пропавшая второклассница нашлась в Балакове

«Потерявшийся почти сутки назад ребенок был найден живым и здоровым.

Напомним, 20 марта вечером в городе Балаково из дома ушла и не вернулась в ночь учащаяся 2-го класса СОШ №19. Девочка пропала от дома № 99, расположенного на улице Шевченко в 4 Б микрорайоне.

Как рассказали интернет-изданию „Новости Саратова“ в школе, где учится ребенок, 8-летняя Женя Шевченко гуляла на улице. Вечером мама стала искать дочь, но так и не нашла. Разволновавшаяся женщина, которая находится на последнем сроке беременности, начала рожать. У матери отошли воды, и она уехала в роддом. Поиски стала продолжать бабушка Жени и педагоги школы.

Однако днем Жена так и не была найдена. Тогда информацию о ней разместили в соцсетях.