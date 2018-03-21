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Буйство красок: беременная Кейт Миддлтон вышла в свет в кукольном платье
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Буйство красок: беременная Кейт Миддлтон вышла в свет в кукольном платье 

Журнал ОК! 5 часов назад
Кажется, 36-летняя Кейт Миддлтон не собирается уходить в декретный отпуск. Несмотря на уже внушительный срок, она продолжает добросовестно выполнять свои государственные обязанности и блистать на светских мероприятиях.
Около часа назад Кейт прибыли на симпозиум по вопросам детского психического здоровья Royal Society of Medicine. На встрече также присутствовали представители благотворительных организаций и ученые в области медицины. Для публичного выхода герцогиня выбрала весенний наряд: зеленое платье и пальто свободного кроя. Образ она дополнила бежевыми лодочками.
Кейт Миддлтон
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся в ожидании третьего ребенка. О беременности герцогини стало известно в сентябре 2017. Кенсингтонский дворец объявил об этом официально. Данных о том, какого пола будет ребенок, пока нет, однако ходят слухи, что в семье принца могут появиться близнецы. Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают 4-летнего сына Джорджда и 2-летнюю дочь Шарлотту. Букмекеры уже сделали ставки на имя третьего ребенка. Фаворитами среди женских имен стали следующие: Мэри, Элис, Виктория и Элизабет.
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