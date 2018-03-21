Буйство красок: беременная Кейт Миддлтон вышла в свет в кукольном платье

Кажется, 36-летняя Кейт Миддлтон не собирается уходить в декретный отпуск. Несмотря на уже внушительный срок, она продолжает добросовестно выполнять свои государственные обязанности и блистать на светских мероприятиях.

Около часа назад Кейт прибыли на симпозиум по вопросам детского психического здоровья Royal Society of Medicine. На встрече также присутствовали представители благотворительных организаций и ученые в области медицины. Для публичного выхода герцогиня выбрала весенний наряд: зеленое платье и пальто свободного кроя. Образ она дополнила бежевыми лодочками.

Кейт Миддлтон